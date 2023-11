Macky à Kaolack: Baba Ndiaye bat le rappel des troupes…

Le Président de la République Macky Sall est l’hôte, ce mercredi, de la région de Kaolack et ce, dans le cadre de sa tournée économique. Le Chef de l’Etat qui est arrivée en début de matinée dans la capitale du Saloum a eu droit à un accueil des plus chaleureux. Mais, pour cette 2ème étape, Baba Ndiaye, responsable politique APR à Kaolack, a fait une véritable démonstration de force. De l’aérodrome à Mbadakoune, ses partisans et sympathisants ont formé une haie humaine. Dans des pancartes brandies à cet effet, l’on peut lire « Hommage au Président Macky Sall »- Avec Baba Ndiaye pour élire Amadou Bâ au 1èr tour ». Le Président sortant du Conseil Départemental de Kaolack a, lui aussi, bravé la chaleur caniculaire pour faire honneur à « Koor » Marème.

