Lutte: Siteu et Lac 2 promettent un vrai spectacle

Ficelé depuis maintenant plusieurs mois, le choc Lac 2 vs Siteu va tenir en haleine les amateurs de lutte. Chacun promet le feu à son adversaire le jour du combat.

En marge de ce face-à-face entre Lac 2 et Siteu, les discussions au niveau des grands places mais aussi concernant la déclarations des lutteurs donnent un avant-goût de leur duel tout aussi électrique qui s’annonce entre deux générations.

Devant Lac 2 ce mardi lors du face to face, Siteu a affirmé qu’il ne reculera pas devant le puncheur du Walo et qu’il l’attendra de pied ferme le 19 novembre prochain. « J’ai du respect pour Lac 2 car c’est un champion. Mais je ne reculerai pas d’un mètre devant lui. Zarco est plus coriace que lui et je l’ai battu. J’ai aussi affronté d’autres grands lutteurs de l’arène. Il a dit qu’il va m’attaquer, j’espère qu’il le fera. Dans tous ces combats il n’a jamais attaqué personne j’espère que cette fois ci il va changer de stratégie et qu’il ne fera pas attendre les amateurs »