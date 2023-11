Dans un élan de transparence et d’audace, le célèbre lutteur sénégalais Modou Lo a ouvert un nouveau chapitre dans sa carrière en délaissant l’usage des gris-gris pour ses combats, une tradition profondément enracinée dans le sport de la lutte au Sénégal.

Modou Lo, en rompant avec les coutumes, affirme sa confiance dans la préparation physique et mentale, et questionne ouvertement l’efficacité des pratiques traditionnelles dans le sport moderne.

Sa décision est un commentaire audacieux sur la modernisation de la lutte sénégalaise et pourrait marquer le début d’un changement culturel au sein de ce sport ancien. Un choix qui met en lumière son approche pragmatique et rationnelle, visant à démontrer que le résultat d’un combat repose sur la préparation et le talent, plutôt que sur les influences mystiques.