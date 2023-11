Lutte : Modou Lo conserve sa couronne avec une victoire sur Ama Baldé 

Modou Lo vient de confirmer sa suprématie en infligeant à Ama Baldé sa troisième défaite. Après quatre ans d’attente, le Parcellois a retrouvé l’Arène Nationale et conserve ainsi son titre de Roi des Arènes grâce à une victoire acquise après l’intervention de la vidéo à l’arbitrage.

Et c’est fait Modou Xaragne Lô est de nouveau Roi ! Après un règne sans combat depuis plus de quatre ans après sa victoire du 28 juillet 2019 face à Eumeu Sène, le natif des Parcelles Assainies retrouvait l’Arène Nationale ce dimanche 5 novembre pour une face à face contre Ama Baldé. Un combat finalement remporté haut la main et sans contestation.

Comme tout Pikinois Ama Baldé ne pensait pas tomber aujourd’hui d’autant plus pour la troisième fois dans son carrière.a possibilité de devenir le nouveau Roi des Arènes lui échappe ainsi.

Et selon beaucoup d’experts en combat Modou Lo n’est pas un lutteur facile à manœuvrer. Bien au contraire, il était très déterminé à confirmer qu’il méritait son titre. Il l’avait dit , il l’a confirmé aujourd’hui « Je ferai tout pour garder le titre de roi. Je suis même prêt à prendre ma retraite avec ce titre », avait-il annoncé il y a quelques jours, à l’occasion de son Open press.

La VAR décide du sort

Après quelques séances d’échange de coups, Ama Balde a été pris au piège par la vivacité de son adversaire, le Pikinois de 32 ans permet à ce dernier de faufiler sur son dos. Les deux mains sur le sable, Ama Baldé n’a fait que constater la fureur de Mod’Lo, qui lui a infligé plus de 22 coups.

Face à cette situation l’arbitre a été da s l’obligation d’arrêter le combat, pour discuter avec ses collègues mais finit par faire recours auprès de la Vidéo à l’arbitrage (VAR) où l’arbitrage décide finalement d’attribuer la victoire à Modou Lo, sous une défaite par «quatre appuis» d’Ama Baldé.

À 35 ans, Mod’Lo confirme tout son talent et reste donc le Roi des Arènes mais Ama Baldé n’a pas démérité.