Lutte: Fixé pour le 24 Décembre : Reug Reug et Bombardier feront leur 1er face to face le 25 novembre

Promoteur du combat Reug Reug v Bombardier, Jamaïcain de la structure Jam Production a annoncé une innovation de taille pour ce combat entre les deux lutteurs qui évoluent aussi en MMA.

Après les combats choc, Modou Lô / Ama Baldé , Tapha Tine /Eumeu Sene et Siteu /Lac 2, la prochaine grosse affiche de l’arène sera Bombardier / Reug Reug . Avant ce grand combat à l’Arène nationale, le B52 et la Foudre de Thiaroye tiennent leur premier face to face le samedi 25 novembre prochain.