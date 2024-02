Lutte contre l’érosion côtière et l’avancée de la mer: L’Observatoire National du Littoral (ONL) officiellement mis en place

Le projet WACA, Programme de gestion du littoral ouest-africain (également connu sous son acronyme anglais « WACA » pour West Africa Coastal Areas Program), a organisé hier Dakar un atelier de lancement de la mission d’assistance technique pour l’établissement et l’opérationnalisation de « l’Observatoire National du Littoral (ONL) au Sénégal. » Ce projet entamé depuis 2019 a pour mission, l’opérationnalisation et le renforcement du Système d’Information Géographique (SIG) de la Direction de l’environnement et des Etablissements Classés (DEEC) et le renforcement du Système d’Alerte Précoce (SAP) de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM).

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante nationale du Projet (WACA ResIP-Sénégal) financée avec l’appui de la Banque mondiale et le Fonds Nordique de Développement, l’Observatoire National du Littoral (ONL), a été officiellement mis en place avec comme mission première, « l’opérationnalisation du Système d’Information Géographique (SIG) de la Direction de l’Environnement et des Etablissement Classés (DEEC) et le renforcement du Système d’Alerte Précoce (SAP) de l’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM). »

Le Directeur de l’environnement et des établissements classés, Baba Dramé en a fait la confirmation lors de l’atelier de lancement de la mission d’assistance technique pour la mise en place de l’Observatoire national du Littoral (ONL).

A l’en croire, l’observation nationale du littoral, est un mécanisme que le ministère de l’environnement est en train de mettre en place pour créer les conditions d’une meilleure production, de gestion et d’utilisation de l’information scientifique et technique sur le littoral. Il soutient que : « le constat qui est fait aujourd’hui, c’est qu’il y a une pluralité d’acteurs sur le littoral. Que ce soit dans les départements ministériels, l’environnement, la pêche, l’agriculture, le tourisme ou encore les infrastructures, les affaires maritimes pour ne citer que ceux-là. Toutes ces structures interviennent sur le littoral. Mais aussi, il y’a des structures comme les collectivités territoriales, tel que les communes et départements qui sont sur le littoral, il y’a les structures de recherche, les structures de formation comme les universités, les associations etc.

Donc il y’a une pluralité d’acteurs et ce qui est constaté est que toute ces acteurs-là, détiennent des informations sur le littoral mais ces informations ne sont pas intégrés, ni gérés de façon raisonnable pour aider la prise de décision dans la gestion intégré du littoral et ce que cela crée, c’est des duplications, des pertes d’information qui sont souvent acquise avec des moyens très importants. » Il ajoute que « dans la mise en œuvre du projet WAKA, qui est un programme financé par la banque mondial et le fonds nordique, ils ont des activités visant à mettre en place l’ONL, qui va être un cadre de collaboration entre l’ensemble des acteurs qui tournent autour du littoral pour gérer l’information sur le littoral ».

Un programme déroulé sur 22 mois pour un budget de 36 millions d’euros

La gestion intégrée du littoral qui est une politique mise en œuvre par le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de l’environnement du développement durable et de la transition écologiques est une politique qui exige énormément d’informations, gérant une zone qui est dynamique et en constante évolution. « Pour le déroulement du programme c’est suivant la chronologie du projet parce que cette composante-là est fiancé avec FND, aujourd’hui le marché a déjà attribué à un consortium de cabinet qui sont des structures spécialisées sur la zone du littoral.

Actuellement nous avons 22 mois devant nous pour dérouler toute les activités liées à cette assistance technique pour mettre en place le schéma technique pour l’ONL, renforcer les capacités de L’ANACIM pour le système d’alerte précoce mais également pour le système d’information géographie pour le littoral », fait-il savoir. S’agissant du budget du programme Waka il est estimé à 36 millions d’euros dont les 30 millions de la banque mondiale et les 6 millions du fonds nordique. « Mais il y’a beaucoup d’activités qui sont prévues en plus de cette composante sur l’ONL, le renforcement des systèmes d’information géographique et du système d’alerte précoce notamment les activités de protection côtière au niveau de l’île de Gorée, dans la partie nord du Sénégal mais également dans la partie sud et surtout en ce qui concerne le renforcement des sites qui sont sensibles à l’érosion côtière notamment la langue de barbarie ou aujourd’hui on est en train de mettre en œuvre des activités de reboisement pour mettre en place des activité de lutte contre l’érosion côtière. Parce que vous savez à côté des infrastructures de défense comme les digues de protection côtière