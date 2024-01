Lutte contre la malnutrition aiguë au Sénégal : Des acteurs s’engagent pour le renforcement de la prise en charge

Ce sont des acteurs dont les services sénégalais dans le domaine de la santé, qui s’engagent à mettre fin à la malnutrition aiguë au Sénégal. Un projet a été lancé dans ce sens notamment pour le renforcement de la prise en charge au niveau de certaines localités dans notre pays. La direction générale de la santé publique, la direction de la santé de la mère et de l’enfant et la division de l’alimentation et de la nutrition font parties des principaux initiateurs.

Une rencontre qui a été tenue pour le lancement du projet mais aussi qui était une occasion pour les acteurs de se débattre sur le sujet dont l’objectif visé, c’est de mettre fin à la malnutrition aiguë qui touche plusieurs pays en Afrique mais particulièrement le Sénégal précisément certaines parties. Les services de santé de l’état du Sénégal étaient l’initiateurs du programme.

Le thème qui qui avait été retenu est de: Renforcement des services de prise en charge de la malnutrition aiguë au Sénégal, Changement d’échelle pour un meilleur impact. Force est de constater que la malnutrition aiguë continue d’affecter des millions d’enfants de moins de cinq ans en Afrique de l’ouest et du centre, ce qui constitue une menace importante pour leur survie et leur bien être. Raison pour laquelle les sévices Sénégalais se sont mis debout.

Plus de trois quarts des enfants souffrant de cette situation n’ont pas eu la chance de bénéficier de traitement favorable. Un état de dégradation révélé par des rapports de certains services qui s’activent dans le domaine de la santé. Et bien qu’une petite amélioration a été notée ces dernières années, la malnutrition demeure un véritable problème de santé publique.

Au Sénégal, les régions de Matam, Tambacounda, Diourbel, Kaffrine, Sedhiou, Louga, et le département de Podor qui se trouve dans la région de Saint Louis présentent des prévalences definissants un niveau de situation préoccupante voir même critique. Huit districts sanitaires qui s’engagent dans le combat, ont mené la phase pilote avec l’appui technique et financier des partenaires comme l’UNICEF, ACF et Helen Keller à travers l’usaid-Neema. Une évaluation a été menée et les résultats qui ont été obtenus ont poussé la DSME à élaborer un plan d’action déclinant les perspectives d’étendre la stratégie dans des régions prioritaires. Le projet qui a été lancé se contentera sur l’extension et l’amélioration du programme Pecmas comme sur la base des leçons tirées des phases pilotes, les nouvelles recommandations de l’OMS ainsi que des priorités majeures identifiées avec le ministère de la santé au niveau national et dans cinq régions du Sénégal.

Les services de santé sénégalais mettront donc l’accent sur le protocole et le renforcement des services de traitement de la malnutrition dans notre pays, le renforcement de la prise en charge communautaire de la Mas non compliqué et la mise en place d’un système d’information efficace pour le suivi et l’amélioration du traitement des programmes.

Le projet va assuré le suivi et l’évaluation pour améliorer des programmes prévus. Le lancement officiel du projet est prévu d’ici peu en collaboration avec des partenaires afin de partager l’approche et pour assurer un engagement fort de toutes les parties prenantes à contribuer à l’atteinte de l’objectif commun. Il faut noter qu’un processus de participative et de validation de la note technique et des documents de mise en œuvre de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère au niveau communautaire a été menée depuis 2020 durant la COVID-19 afin d’améliorer la couverture de l’offre et d’assurer le continuum de service ( élaboration et validation note technique, stratégie mise en œuvre et outils de formation).

Ainsi, la fondation Eleanor Crook en collaboration avec Helen Keller Intl et sous la direction du ministère sénégalais de la santé pourra lancé l’initiative au Sénégal 2024-2027 pour lutter efficacement contre la malnutrition aiguë y compris renforcer le traitement de la malnutrition sévère par le niveau communautaire. Il s’agira donc d’un approche multipartite impliquant le ministère de la santé qui sera soutenu par l’Usaid, l’unicef, action contre la faim la banque mondiale, Hki ainsi que d’autres partenaires et responsables. Ces acteurs qui s’engagent donc à mettre fin à la malnutrition aiguë au Sénégal ne comptent pas baisser les bras jusqu’à éradiquer définitivement ce fléau qui touche profondément certaines régions dans notre pays.

Sada Mbodj