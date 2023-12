Lutte : Bombardier « Que les VIP acceptent d’affronter les jeunes »

Le B52 de Mbour a demandé aux ténors de l’arène à travers une adresse faite hier lundi avec la presse sportive, d’accorder une chance aux jeunes lutteurs pour qu’il y ait une redistribution des cartes au sommet de l’arène.

Face à la presse ce lundi dans son fief à Mbour, Bombardier s’est exprimé sur son prochain combat contre Reug Reug ficelé par Jam productions pour le 24 décembre à l’Arène nationale. Questionné à propos des jeunes lutteurs de l’arène qui commencent à émerger petit à petit, Bombardier a pris le soin de citer ceux sur qui il fonde un grand espoir pour devenir de grands champions.

« Il faut qu’il y ait plus d’options avec les adversaires. C’est dans ce cadre que je profite de l’occasion pour demander aux VIP d’accepter de tendre la main aux jeunes lutteurs pour le bien de la lutte. Par exemple Balla Gaye doit pouvoir croiser Siteu, de même que Ama Baldé. Des lutteurs comme Quench, Franc, Domou Dangou doivent venir titiller les grands au sommet. Lac 2 v Quench est un bon combat et Lac de Guiers doit accepter de l’affronter. Franc v Tapha Tine est aussi une belle affiche ».

« Je me suis fait un nom avant même d’entrer dans l’arène. Je suis resté invincible pendant 3 mois au mbappat de Max Mbargane. Il faut lui demander et confirmera les propos (…) Maintenant j’ai un défi qui est de prendre 2 à 3 jeunes lutteurs de la nouvelle génération et les battre avant d’arrêter la lutte. Après Reug Reug il y a un autre jeune que je vais affronter. Je ne vais pas dévoiler son nom maintenant mais il faut qu’on se croise ».