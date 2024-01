Lutte: Birame Gningue est formel « Modou Lô va se reposer d’abord, il n’est pas……. »

Juste après la belle victoire de Modou Lô sur Boy Niang 2, les commentaires sont venus de partout, concernant l’identité du prochain adversaire du Roi des arènes. Et Birame Gningue de dire que Modou Lô n’est pas dans une logique d’adversaire, il va se reposer d’abord.

Des noms sont cités, des combinaisons faites ici et là, des promoteurs mis dans le bain. Quoi de plus normal, est-on tenté de dire.

Il y a une personne qui est la seule à pouvoir parler, avec assurance, de l’avenir de Modou Lô, c’est bien son agent et homme à tout décider. « Nous recevons effectivement des offres de plusieurs Promoteur. Et les propositions sont multiples. Mais, là où je vous parle, nous n’avons donné notre parole à personne. Modou Lô a disputé deux combats en moins de deux mois. Il va donc prendre le temps nécessaire pour se reposer et évacuer le stress des combats. Il n’est pas question d’adversaire pour le moment. Il n’est pas dans une logique d’adversaire, pour le moment », explique clairement Birame Gningue.