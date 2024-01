Lutte: Aprés sa victoire Khadim sur Boy Niang 2, Khadim Gadiaga parle « Nous sommes prêts pour Reug Reug, Sa Thiès ou Tapha Tine »

Après sa victoire éclair contre Ama Baldé en novembre 2023, Modou Lô, l’actuel roi des arènes, a remis sa couronne en jeu ce lundi 1er janvier 2024. Le roi Xaragne Lô affrontait Boy Niang 2 à l’arène nationale de Pikine. Cette victoire de Xaragne Lô lui permet de valider sa 8eme victoire sur des lutteurs Pikinois contre qui il n’a jamais perdu le moindre combat. Sur ce l’avenir de Modou Lo a été décrypté par Khadim Gadiaga qui parle des prochaines adversaires du roi des arènes.

Après avoir analysé la victoire de Modou Lô devant Boy Niang 2, Khadim Gadiaga (président de l’écurie Rock Énergie) a mentionné le nom des futurs adversaires du roi des arènes qui a déclaré ne plus vouloir offrir de revanche le reste de sa carrière. « C’était un combat rapproché et Modou Lô était à l’aise dans ce type d’opposition. Il maîtrise la boxe et la bagarre à la perfection comme Georges Frazier, Casius Clay ou Mbarick Fall (…) Hier en réunion Père Ndiouga Dia avait prévenu Modou Lô que Boy Niang allait essayer de saisir sa jambe. Donc on s’était bien préparé à l’avance même si Modou Lô voulait le mettre KO avec un upercut.