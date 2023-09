Linguere :Le Président du mouvement Aujourd’hui Pour Demain(APD) Maarame Sall ,apporte sa touche pour le rayonnement et l’émergence de sa localité.

Oui qui cherche une personne patriote, qui aime son terroir ,qui partage tous ses biens avec ses voisins, se suffit s’il rencontre le Président du mouvement Aujourd’hui Pour Demain (APD) l’opérateur économique Maarame Sall le natif du Djoloff.

On ne le dira jamais assez, le Président Maarame Sall est un homme humaniste, social, un modèle de réussite de ses entreprises ,a beaucoup contribué pour le rayonnement et l’émergence de sa localité le Djoloff.

Ainsi plusieurs réalisations sont faites par ce dernier :

Sur le plan social ,l’on peut noter l’achat d’une morgue de quatre tiroirs en faveur du centre de santé de Dahra Djoloff. Longtemps restée une demande sociale, le montant de cette morgue est estimé à 20 millions de nos francs. Ainsi, avec cette morgue ,les conditions de travail se sont améliorées au niveau du centre de santé de Dahra. Également Maarame Sall a offert une morgue de 20 millions de nos francs pour son fief Mbeuleukhe la cité religieuse de Mame El Hadji Daouda Dia. En outre, le Président de l’APD Maarame Sall a doté la gendarmerie de Dahra Djoloff d’un groupe électrogène d’une valeur de 15 millions FCFA.

A l’en croire, c’est pour renforcer la sécurité dans le milieu eu égard aux réparations de ses véhicules (la gendarmerie de Dahra). D’ailleurs, Maarame Sall avait reçu une lettre de remerciement de la part du ministre des forces armées Sidiki Kaba au regard de la mise à la disposition d’un groupe électrogène à la brigade de Dahra.

Quand le Président Macky Sall avait lancé le fond force Covid19 au temps de Coronavirus, Maarame Sall avait contribué à hauteur de 20 millions de FCFA. Dans la même dynamique, l’opérateur économique Maarame Sall a eu à gratifier les 19 communes du département de Linguere des produits désinfectants d’un montant de 05 millions de FCFA . Le mécène Maarame Sall a déboursé la bagatelle de 10 millions de FCFA pour l’achat de masques au profit de tous les établissements scolaires publics et privés de la commune de Dahra Djoloff.

Vu des réalisations déjà citées, une date historique le 09 Août 2018, son Excellence le Président de la République Macky Sall avait reçu au Palais le président de l’APD et son coordonnateur respectivement Maarame Sall et Leyti Marame Ndiaye avec tous les honneurs. Dans le volet social pour rappeler que le président Maarame Sall avait octroyé le Ramadan dernier 05 tonnes de sucre au ménages vulnérables de la commune de Dahra, la cérémonie de remise de ce don avait pour cadre au siège de l’APD(, Immeuble de Maarame Sall à Dahra) c’était le 04 avril 2023. A l’occasion , l’infatigable Leyti Marame Ndiaye, très loyal à Maarame Sall, par ailleurs Coordonnateur du mouvement Aujourd’hui Pour Demain, dans sa communication, avait souligné que ce don principalement destiné aux couches les plus vulnérables de la population de Dahra, vient de nouveau renforcer les innombrables efforts déjà consentis par le Maarame Sall dans le cadre de sa politique sociale.

Dans ses appuis, Maarame Sall n’a pas laissé en rade les conducteurs de motos Jakarta à Dahra. En effet, en partenariat avec Auto École Rao peulh, le donateur (Maarame Sall) avait offert des permis de conduire à 15 jeunes conducteurs de motos Jakarta. De rappeler que ce vaste programme a été financé totalement par Maarame Sall pour un montant de 1 million 9 cent 50 mille de nos francs.

A l’occasion, l’on peut annoncer que cela va sans nulle doute améliorer la formation professionnelle et permettre aux jeunes bénéficiaires de pouvoir intégrer le marché du travail et accroître davantage le tissu économique de la ville de Dahra Djoloff. S’agissant du domaine sport, l’APD était venu au chevet de Dahra Basket Club en mettant à sa disposition un lot de ballons et de maillots. Des appuis de 300 mille FCFA comme transport pour l’Asc Dahra quand elle se déplace ailleurs dans le pays, Maarame Sall est passé par là.

Revenant dans le domaine du social, le 27 juillet 2022 ,20 tonnes de riz étaient offertes par Maarame Sall au profit des populations de Dahra. Egalement ce don était destiné essentiellement aux handicaps, aux Talibés dans les écoles coraniques, les veuves, les orphelins et malades. Au total plus de 1000 bénéficiaires ont été enregistrés. Pour l’autonomisation financière des femmes du département de Linguere, le président Maarame Sall a eu à effectuer trois financements successifs et ce avec plusieurs millions de FCFA.

Parlant de la genèse de l’APD ,ce mouvement est créé le 07 février 2018 par le Président Maarame Sall l’opérateur économique. C’est un mouvement politique d’envergure nationale qui a rampé, titube et a fini par marcher d’un pied ferme en conservant ses bases naturelles dans la commune de Dahra Djoloff. L’APD s’est massifié et consolidé par l’installation de nombreuses cellules de femmes et de jeunes disséminées dans les 10 grands quartiers de Dahra Djoloff. Au regard des réalisations faites dans le Djoloff par Maarame Sall, à l’unanimité, les populations du département de Linguere le remercient infiniment pour ses gestes de haute portée sociale disent -elles .

Samba khary Ndiaye Linguere