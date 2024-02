Liberté 6 : Un gendarme pris en flagrant délit de livraison de cocaïne

Jugés coupables d’offre ou cession de drogue, le gendarme auxiliaire Ibrahima M. et le topagraphe Mamadou Lamine D. ont été condamnés respectivement à deux mois et deux ans ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar ce mercredi 7 février 2024.

Gendarme auxiliaire en service au camp général Idrissa Fall (ex-Leclerc), Ibrahima M., 30 ans, ne plus faire carrière dans la maréchaussée. Il a été appréhendé à Liberté 6, alors qu’il livrait 40 grammes de cocaïne à un policier en civil. Le pandore qui agissait en tant qu’intermédiaire, a attribué la paternité du stupéfiant à son ami Mamadou Lamine D. Ce que celui-ci a corroboré lors de son interrogatoire. Pour sa défense, Mamadou Lamine a expliqué avoir ramassé le sachet contenant la drogue à la plage de Pointe Sarène. Toutefois, il a signalé qu’il ignorait la nature du produit. C’est un ami qui le lui a révélé une fois à la maison. Motivé par l’appât du gain, Mamadou Lamine s’est approché de son ami Ibrahima M. le 7 janvier dernier pour qu’il lui trouve un acquéreur. Malheusement, le gendarme est tombé sur un flic qui leur avait proposé 25.000 francs le gramme. Un rendez-vous a été ainsi fixé à Liberté 6 à 15h pour la livraison du produit nocif. Placés sous mandat de dépôt ce lundi 5 février 2024, Mamadou Lamine D. et Ibrahima M. ont maintenu leurs aveux hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Célibataire, père d’un enfant, Ibrahima M. a informé que c’est un certain Hakim qui l’a mis en relation avec le limier en civil. Topographe, âgé de 27 ans, Mamadou Lamine, habitant de Grand Mbao, a renseigné qu’il était inscrit sur le sachet 40g. Arrivé à la maison, il a jeté une partie de la drogue dure dans sa chaise anglaise. Il voulait faire des prélèvements avec l’autre partie. Il a changé d’avis quelques jours plus tard quand il a découvert le stupéfiant pendant qu’il nettoyait sa chambre. Estimant les faits d’offre ou cession de drogue constants, le maître des poursuites a sollicité l’application de la loi pénale. Le conseil de la défense a demandé au tribunal de tendre la perche aux prévenus qui, selon lui, se sont adonnés au trafic de manière accidentelle. À l’issue des débats, la présidente de la séance est entrée en voie de condamnation contre les prévenus. Le gendarme Ibrahima M. a écopé de deux ans, dont deux mois ferme. Son co-prévenu a pris, lui, deux ans ferme.