Libération de Ousmane Sonko : Le Collectif des cadres casamançais lance un appel à Macky Sall

Pour apaiser le climat social, le Collectif des cadres casamançais, avec à sa tête, le célèbre architecte Pierre Goudiaby Atépa, appelle à la mise en liberté immédiate du leader de l’ex-Pastef ainsi qu’à celle des autres détenus.

Le collectif des cadres casamançais sort du silence. Ces cadres, qui se disent vivement préoccupés par l’état de santé de Sonko, sollicitent la clémence du président de la République et rappellent ainsi au chef de l’Etat qu’Ousmane Sonko n’est pas son ennemie mais, son frère.

Dans un communiqué parvenu , les cadres casamançais rappellent au Président Sall que « Ousmane Sonko est certes un adversaire, mais il reste et demeure votre frère et non votre ennemi ».

Avant de poursuivre : « Excellence, Monsieur Le président de la République, c’est dans cet esprit que le CCC vous lance un appel pour écrire un nouveau chapitre de la démocratie sénégalaise. La grandeur d’un homme d’Etat se trouve aussi dans sa grandeur d’âme. C’est pourquoi nous vous demandons de prendre de la hauteur et de devenir un modèle pour la relève générationnelle qui doit s’inspirer de l’harmonie insufflée par les prédécesseurs, harmonie qui a bâti notre Nation »