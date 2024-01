Libération de BDF et élimination de Karim : la proposition surprenante de Macky Sall

Les cas Karim Wade éliminé de la course à la Présidentielle de février 2024 et l’emprisonnement de Bassirou Diomaye Faye ont été abordés lors de l’audience entre Macky Sall et le Collectif des candidats recalés.

Les cas Bassirou Diomaye Faye et Karim Wade ont été soulevés hier, lors de l’audience que Macky Sall a accordée au collectif des recalés. En effet, lors des échanges entre le collectif des recalés et le président de la République, le nom de Bassirou Diomaye Faye aurait été soulevé. Le Quotidien a appris que le collectif des recalés aurait souligné l’injustice dont Bassirou Diomaye Faye serait victime. Arrêté pour appel à l’insurrection, entre autres accusations, le candidat de l’ancien parti Pastef semble être parti pour battre campagne électorale depuis sa cellule. Une situation sur laquelle le collectif des recalés a attiré l’attention du chef de l’Etat.

Selon des personnes présentes lors des discussions, Macky Sall aurait suggéré aux requérants de conseiller à l’intéressé et à ses avocats d’introduire une demande de liberté provisoire. Les mêmes sources ajoutent que Macky Sall serait «ouvert à toute solution».

Ce ne fut pas le seul sujet à l’ordre du jour des discussions qui se sont tenues entre Macky Sall et des gens dont certains étaient encore il n’y a guère, dans le camp du pouvoir. Ainsi, l’éviction de Karim Wade pour détention de double nationalité aurait été posée sur la table. Selon certains participants, le collectif des recalés a insisté sur le «deux poids deux mesures. Car la candidature de Ousmane Sonko a été écartée pour un motif antérieur à son dépôt de candidature, alors que pour Karim Wade, c’est le contraire». Sur ce point, il a été décidé d’attendre la fin des travaux de la Commission d’enquête parlementaire.