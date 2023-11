Les nominations du Conseil des ministres de ce mercredi

Le chef de l’Etat a procédé, ce mercredi, à plusieurs nominations.

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Madame Thioro Mbaye SALL, Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale de classe exceptionnelle, précédemment Directeur de Cabinet du Ministre de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public, est nommée Secrétaire général du Ministère de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public, en remplacement de Monsieur Mouhamed Mahmoud DIOP, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Mamadou NDIAYE, Economiste- Financier, titulaire d’un Master en Gestion de la Politique économique, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Banque régionale des Marchés.

Monsieur Mamadou Moustapha DIENG, Entrepreneur culturel, est nommé Président du Conseil d’Administration du Fonds de Développement des Cultures urbaines et des Industries créatives.

Monsieur Cheikh NDIAYE, Animateur culturel, précédemment Directeur de la Maison de la Culture Douta SECK, est nommé Directeur général du Fonds de Développement des Cultures urbaines et des Industries créatives.

Madame Khady Diattou NDOYE, Psychologue Conseiller, précédemment Conseiller technique au Ministère de la Culture et du Patrimoine historique, est nommée Secrétaire général du Fonds de Développement des Cultures urbaines.

Monsieur Cheikh Oumar GAYE, Ingénieur, est nommé Directeur du Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l’Economie des Déchets solides au Sénégal (PROMOGED) au Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, en remplacement de Monsieur Ibrahima DIAGNE, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur El Hadji Djily Mbaye LO, Socio-économiste, est nommé Coordonnateur national du Programme national de Développement des Agropoles du Sénégal.

Monsieur Guéladio Abdoul SOW, Conseiller en Planification, est nommé Secrétaire général du Laboratoire national de référence dans le domaine du bâtiment et des travaux publics (LNR-BTP). Madame Faty SEYE, Professeur de l’Enseignement secondaire, est nommé Directeur de l’Ecole nationale de Formation en Economie familiale et sociale, poste vacant.

Monsieur Sidy Faty NDIAYE, Professeur de l’Enseignement moyen, est nommé Directeur des Ressources humaines au Ministère de la formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, en remplacement de Madame Aminata DIOP, appelée à d’autres fonctions.

Monsieur Alassane DJIGO, Professeur de l’Enseignement secondaire de classe exceptionnelle, est nommé Directeur des Examens, Concours professionnels et certifications, en remplacement de Monsieur Mamadou Mbenda FALL, appelé à d’autres fonctions.

Madame Aminata DIOP, Inspecteur de spécialité, précédemment Directeur des Ressources humaines, est nommée Directeur du Centre national d’Information et de Documentation, en remplacement de Monsieur Khadim SYLLA, appelé à d’autres fonctions.

Madame Ndèye Soukeyna FALL, Professeur de l’Enseignement secondaire, précédemment Conseiller technique au Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, est nommée Secrétaire générale de l’Agence nationale de la Maison de l’Outil, poste vacant.