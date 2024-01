Les 44 recalés qui se cherchent et soliloquent

Le collectif des candidats recalés à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024, s’est rendu ce lundi 15 janvier 2024 au siège de l’Union Européenne pour les informer des irrégularités du parrainage.

Sous la houlette d’Aminata Touré et de Bougane Guèye, ces membres ont tenu à exposer les différents cas de figure à l’Union Européenne, en partenariat avec le Sénégal pour le financement du fichier électoral.

Recalés aux parrainages, Bougane Guèye Dany, Aminata Touré et Cie sont subitement devenus les plus radicaux pourfendeurs du Macky. Aminata Touré, qui a été la plus mauvaise directrice de campagne pour avoir participé au déclin électoral de BBY aux Législatives et Bougane Guèye Dany qui a son « Gueum sa bopp) ‘il ne croit qu’en lui), disposent de trop petits partis qui n’arrivent nullement à s’implanter et à imposer leurs couleurs.

Ce duo fait semblant. Ils ne sont jamais à l’aise dans l’opposition. Mimi aime le Palais et les espaces de pouvoir. Il aime l’avoir. Il lui convient d’avoir de l’argent pour son jeu, sa table et les shows pour jouir de la plénitude de son existence. .

L’autre, Bougane, est un ovni insolite, inconstant et toujours solitaire. Il n’est pas accepté par l’opposition. Et il n’a que faire des valeurs, des principes et des visions. Il ripaille à huis clos et en public il sermonne et moralise. Pour conquérir, il se fait inviter dans tous ses organes : télé, radio, presse écrite, site.

Aujourd’hui, ce duo se cherche et soliloque, n’étant ni de l’opposition, ni du pouvoir. Et toute leur voix prend la voie du Palais. Mais, il ne pouvait en être autrement. En politique, quand on se perd et se cherche, on ne monologue pas. On ne fait que soliloquer ! Les pauvres.

D’insignifiants opposants ne peuvent pas ternir l’œuvre œuvre d’émergence économique et sociale du Président Macky Sall l’Homme d’Etat, le Traceur de Destin, l’homme de la Gouvernance vertueuse, du Catéchumène et du Missionnaire de l’Emergence !

Macky aujourd’hui, Macky demain, Macky pour toujours

Mouhamadou Lamine Massaly

Président de l’Union pour une Nouvelle République (UNR)