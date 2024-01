LEADERSHIP FÉMININ: La commune de Cambérène bénéficie d’un projet de 30 million F CFA 

Le réseau “Siggil Jigeen” (RSJ), avec l’appui financier de la mairie de Bilbao a lancé le projet « Promouvoir la participation politique des femmes au Sénégal». Ce projet d’une durée d’un an a été financé à hauteur de 30 millions F CFA et cible la commune de Cambérène.

Pour promouvoir le leadership des femmes, le projet « Promouvoir la participation politique des femmes au Sénégal » a été lancé hier par le réseau “Siggil jiguen” et la mairie de Bilbao. Selon la responsable de l’Ong espagnole, Irana Perez, c’est un projet qui vient de démarrer. « Nous sommes contents de travailler avec la société civile et la commune de Cambérène. Nous avons l’espoir que ce projet aura un impact avec l’engagement de la communauté.

C’est une enveloppe de 30 millions F CFA qui a été dégagée et avec les activités élaborées ainsi que les formations vont participer à l’amélioration de la participation citoyenne des femmes », dit-elle. Et de poursuivre : »La durée est d’un an et cela a commencé en septembre 2023. Nous avons noté que la commune est engagée en faveur des femmes, ce qui est essentiel pour la bonne marche de ce projet en vue du développement ». Elle invite tout le monde à participer à cette initiative.

Pour Doune Pathé Mbengue, maire de la commune de Cambérène, ce projet est d’une importance qui découle d’un partenariat avec leur commune pour des activités de haute portée. « Il vise le renforcement du leadership et permet aux femmes de s’affirmer davantage mais également de les tirer vers le haut. Il s’agira pendant un an de travailler avec le réseau “Siggil jiguen” à travers des séries de formation de doter aux femmes de Cambérène issues des différents groupements de se former, distiller l’état d’esprit positif qui leur permettra de se promouvoir elle-même afin d’accompagner le développement local dans la commune », fait il savoir.

Et d’ajouter: » Une trentaine de femmes ont été ciblées, représentatives des différentes organisations dans les 15 quartiers de Cambérène mais également des membres du Conseil municipal et qui vont suivre une série de formation ». A l’en croire , elles seront enrichies de savoir-faire et de connaissances au sortir de cette formation. « Le projet est venu à son heure parce qu’elle vise aussi à renforcer notre programme qui intègre 3 éléments majeurs à savoir le développement durable, la santé, l’environnement et l’éducation. Il va renforcer les épargnes et crédits et soutenir les femme à accéder à la couverture maladie universelle, les permettre de comprendre les enjeux liés au développement durable et l’éducation et la formation des enfants », soutient-il.

Selon la chargée de programme du réseau “Siggil jiguen”, Fatou Touré Thiam, ce projet entre dans le cadre de la promotion du leadership féminin. « Il s’agira de former la femme pour qu’elle participe au développement au sein de sa communauté. Ces femmes contribuent à la prise de décision et à l’envol du développement. C’est ce qui justifie ce projet dans la commune de Cambérène », argue-t-elle. Elle indique que c’est une vision inclusive. « Nous avons amené notre pierre à l’édifice à travers ce projet. Au cours de la mise en œuvre, des femmes seront renforcées de même que les hommes dans le cadre de la masculinité positive. La communauté a été bien structurée avec les programmes mis en place. Ce sont des femmes engagées qui peuvent participer au développement de leur communauté », martèle-t-elle. De son avis, elles ont développé leurs stratégies et c’est important de conserver les valeurs pour avancer.

NGOYA NDIAYE