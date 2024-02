Le Sénégal est-il toujours un modèle de démocratie et de stabilité en Afrique ? Par Penda DIA

Le Sénégal connu pour sa longue tradition de démocratie et de paix est le seul parti à mon avis qui mérite que l’on se batte pour Lui.

Non aux manœuvres politiciennes, le droit a été dit il faut respecter le droit : le conseil constitutionnel a tranché ! Organiser des élections libres et transparentes incontestables comme par le passé. La liste des candidats initialement retenus doit être la seule en lice.

Non aux manœuvres politiciennes , le pays a assez souffert ces derniers mois : éducation, santé, enseignement supérieur, socio- économique tous ces secteurs sont par terre…

Pourquoi ? À cause d’egos. Quelque soit le candidat il ne peut pas être plus important que le Sénégal , quelque soit le parti il ne peut pas être plus important que le Sénégal et ces millions de Sénégalais qui ne sont affiliés à aucun parti et qui n’aspirent qu’à la Bonne gouvernance, qu’à l’état de droit pour poursuivre la construction de notre pays vers le développement. Nous sommes fatigués des politiciens.