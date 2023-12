Le recours de l’Aje n’est pas encore signifié aux avocats de Sonko…

L’on croyait que le dépôt du recours en cassation de l’Agent judiciaire de l’Etat qui a été fait avant-hier serait signifié dès le lendemain, c’est-à-dire hier, aux conseils de Ousmane Sonko, mais cela n’est pas encore fait. En effet, selon nos informations, les conseils du maire de Ziguinchor n’ont pas reçu la signification du pourvoi de Yoro Moussa Diallo. En réalité, c’est le président du Tribunal d’instance de Dakar qui doit faire les diligences afin que le greffier puisse acheminer cette signification qui déclenche le délai de réponse, imparti aux avocats de Sonko qui est de 8 jours. Pourquoi, cela n’est pas encore fait ? Nous donnons notre langue au chat. Mais, ce qui est clair, c’est que du côté du leader de l’ex Pastef Les Patriotes, on n’est pas pressé pour recevoir la signification. Il semble que la défense de Sonko n’a pas trop confiance aux juges de la Cour suprême. Les robes noires, semble-t-il, préfèrent user de l’ordonnance du Tribunal d’instance de Dakar qui tient toujours, puisque le recours n’est pas suspensif.

Entre l’Agent judiciaire de l’Etat et les conseils d’Ousmane Sonko, c’est à malin, malin et demi, manifestement. Si le premier semble vouloir faire échouer les intentions du leader de l’ex Pastef Les Patriotes de participer à la prochaine présidentielle, les seconds usent de stratégie pour arriver à leurs fins. C’est en filigrane, ce qui se lit dans cette procédure portant sur la réinscription du nom d’Ousmane Sonko sur les listes électorales ainsi que sur le fichier. Yoro Moussa Diallo a, apparemment, fait du dilatoire en déposant son recours en cassation au dernier moment en étant mu, semble-t-il, par l’idée que le temps n’est pas favorable à Ousmane Sonko. Mais, aujourd’hui, ce dernier parait n’être pas du tout pressé pour recevoir la signification du recours et donc d’aller devant la Cour suprême. Chacun sa stratégie. Le dénouement n’est pas loin.