Le Procureur du TGI ouvre une enquête dans le décès de l’étudiant Yoro Tounkara

Dans un communiqué du parquet du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis, en date du 09 février 2024, suite à des manifestations sur le campus de l’UGB, le décès d’un étudiant du nom d’Alpha Yéro TOUNKARA, âgé de 22 ans, en L2 de l’UFR LSH, a été malheureusement déploré.

Une enquête est ouverte et confiée à la Section de Recherches qui s’est transportée à l’hôpital régional pour plus amples informations. Les investigations et une réquisition à personne qualifiée aux fins d’autopsie vont permettre de déterminer les circonstances et les causes exactes du décès.

Nous présentons nos condoléances à la famille du défunt et à toute la communauté estudiantine et universitaire.