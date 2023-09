Les deux amis et frères, les Présidents Cellou Dalein Diallo et le Président Mbagnick Diop se sont rencontrés ce jeudi après-midi à Dakar, à Fann Résidence.

Les actualités politiques Sénégalaises et Guinéenes sont passées en revues ainsi que la géopolitique régionale dans le contexte actuel…

