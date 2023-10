Le Mouvement And Liguèy gâte les élèves de la Commune de Ngogom 

Aussitôt porté sur les fonts baptismaux, le Mouvement And Liguèy investit le terrain du social. La structre dont le Président est M.Ousseynou Ngom, Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement (DAGE) du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale va procéder, ce mercredi 1èr Novembre 2023, à la distribution de fournitures et matériels scolaires au profit des écoles de la Commune de Ngogom (département de Bambey). Ceci est un énième geste consenti par M.Ngom en faveur des populations de la dite localité. Nous y reviendrons.

