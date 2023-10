Le Hamas surprend Israël et frappe fort

C’est inédit. L’aile armée du mouvement palestinien, le Hamas, a, depuis ce samedi, réussi à infiltrer le territoire israélien avec au moins une centaine de combattants, pour lui infliger des pertes énormes.

De 300 morts ce dimanche matin, on parle de 600 dans l’après-midi étant entendu qu’avec plus de 200 blessés et des otages dont un millier, le bilan pourrait s’alourdir considérablement. Une première dans l’histoire de ce conflit qui dure depuis 56 ans. Jusqu’ici, c’est Israël qui faisait des victimes palestiniennes, une centaine par an. Aujourd’hui, les choses sont en train de changer. Les services secrets israéliens comme le Mossad, considérés comme les plus puissants au monde ont été surpris. Et le bilan est terrible parce que des femmes, des enfants et même de vieilles personnes sont prises en otage par le Hamas.

Et le pire est que la riposte a tardé. Elle a été lente du côté de l’Etat Hébreu. Sans doute informé, le Hamas a profité d’un contexte particulier favorable, pour frapper. En effet, depuis quelques semaines voire des mois, la réforme judiciaire en Israël décidé par le Premier Ministre Natanyahu est vivement contestée.

En conséquence, les réservistes et les aviateurs ne s’entrainaient plus en guise de protestation avec les manifestations subséquentes. Une situation de confusion et de désobéissance civile qui a expliqué largement la perte de vigilance et sans doute le retard dans la réaction. Mais, ce n’est pas tout. Car, il est clair que tous les mouvements et les armées s’améliorent aujourd’hui. Les nouvelles technologies aidant, le Hamas a dû peaufiner davantage sa stratégie avec l’aide de ses spécialistes.

En clair, il est illusoire, pour n’importe quel pays, de penser qu’il peut continuer à gagner, en tout temps. Dans une guerre, il y aura toujours des moments de perte, parce que de faiblesse. C’est pourquoi, Israël est aujourd’hui dans une phase critique de remise en question et de doute. Car, cette attaque va remettre en cause beaucoup de certitudes.

Et la réactivité de ses partenaires comme les Etats-Unis ne va pas changer cet état de fait. Car, il faudra une solution durable à ce conflit, dans le cadre du respect des résolutions onusiennes, notamment du principe d’un territoire deux Etats. Il est heureux en effet qu’un Etat palestinien soit créé dans le respect de la dignité de ce peuple et dans la préservation de la sécurité de Israël. C’est la seule solution viable, à long terme.

Car, quelle que soit l’issue de ce conflit, il est illusoire de penser que les morts ne vont se compter que d’un seul côté. Il est important alors qu’Israël et ses alliés y compris en Afrique, s’en convainquent. Il est d’ailleurs dommage que face à des conflits graves à travers le monde, on ne se précipite pas à apporter des solutions mais plutôt des armes.

Assane Samb