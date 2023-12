Le Gouverneur de Dakar rend visite à la Directrice Générale de la SEMIG-SA Mme Fatoumata Niang BA

Le Gouverneur de Dakar et une forte délégation rendent visite à la Directrice Générale de la SEMIG-SA Mme Fatoumata Niang BA iscours d’ouverture de Mme Fatoumata Niang BA. L’intégralité de son discours.

Monsieur le Gouverneur de la region de Dakar,

Mr le représentant du Ministre du commerce de la Consommation et des PME,

Mesdames,Messieurs les Directeurs et chefs de services,

Tout protocole confondu,

Mesdames , Messieurs les acteurs économiques,

Mesdames, Messieurs les chefs de délégation du Patronat,

Chers Journalistes,

Il m’échoit l’honneur de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d’avoir bien voulu prendre part à cette rencontre sur la question du développement de la société d’exploitation du marché d’intérêt national et de la gare des gros porteurs de Diamniadio.

En effet, depuis mon arrivée, il ya 3 mois de cela, j’ai instruit mes équipes dans une nouvelle orientation pour la promotion et la vulgarisation du Marché d’intérêt national et de la Gare des gros porteurs.

Pour rappel, la SEMIG-SA, grâce à la vision de son Excellence le Président de la République M. Macky Sall, s’inscrit dans les mutations survenues sur la scène internationale, pour accompagner les producteurs et agriculteurs, afin de pouvoir stocker leurs récoltes dans des hangars et magasins de dernière génération.

La SEMIG-SA est aussi dotée d’un laboratoire phytosanitaire qui fait des analyses assez fournies pour les productions, tout ceci rentre dans le cadre d’automiser les producteurs.

Notre gare des gros porteurs, avec un espace de plus de 35 hectares pouvant contenir plus de 100 camions gros porteurs, est une excellente vitrine pour désengorger Dakar et les régions.

Je parlai tantôt de la dynamique que j’ai déployée pour la sensibilisation et la communication de masse.

Monsieur le Gouverneur de Dakar, mes équipes et moi avions rencontré au mois D’octobre Le sous prefet de Dakar, et avions mis en place un PODCAST que nous avions relayé dans la presse pour orienter les gros porteurs à la Gare de la Semig.

Des conventions de partenariat sont signées par des acteurs et sociétés œuvrant dans le secteur économique.

Lors de la 31eme Foire internationale de Dakar, la SEMIG-SA a en plus d’avoir un stand au Pavillon Sénégal, avait une journée dédiée à la Semig pour la sensibilisation et la coordination.

Ses actions, Monsieur le Gouverneur sont le debut d’une forte campagne de communication, et d’autres esquisses sont à venir.

Monsieur le Gouverneur, chers acteurs économiques, votre présence ici, à la SEMIG-SA, témoigne à suffisance la volonté que vous avez, pour ensemble, qu’on puisse définir des stratégies globales qui permettront aux usagers d’intégrer la Gare des gros porteurs.

Avant de conclure je tenais à remercier l’ensemble des structures qui ont bien voulu prendre part à cette journée de cette réflexion.

Merci de votre aimable écoute.