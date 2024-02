Le conseil de Pape Samba Mboup à Sonko

L’ancien chef de cabinet du Président Wade, devenu allié du Président Macky Sall, conseille le leader du Pari ex-Pastef, Ousmane Sonko de répondre favorablement au dialogue. Selon Pape Samba Mboup, le maire de Ziguinchor doit aller au dialogue pour défendre ses intérêts.

« Le Sénégal n’appartient ni à Benno ni à l’Apr. Le Sénégal appartient à tout le monde. Je le conseille d’y aller. Arrivé là-bas, il pourra défendre ses intérêts. S’il n’est pas là-bas, personne ne défendra ses intérêts à sa place« , a déclaré Pape Samba Mboup, dans un entretien avec le journal « Les Echos ».

Il s’explique : « quand il y a eu le dialogue tenu avant l’organisation des élections, les gens qui sont partis ont réglé leurs problèmes. Ils n’ont pas réglé les problèmes de Sonko. »

Pour Pape Samba Mboup, il faut toujours aller au dialogue. « On ne refuse jamais un dialogue. Abdoulaye Wade n’a jamais refusé un dialogue et pourtant il (Wade) était plus chaud que lui (Sonko). Wade a toujours accepté d’aller au dialogue. Et c’est parce qu’il acceptait d’aller discuter qu’il est devenu président« , a-t-il dit.