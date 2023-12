L’aveu sincère de Zidane : « …Karim Benzema; c’est l’unique joueur qui me fait lever de ma chaise »

Après avoir évolué aux cotés et contre des légendes comme Ronaldo Nazario et Ronaldinho, Zinedine Zidane a également eu la chance d’en entraineur d’autres telles que Sergio Ramos, Luka Modric, Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema. Ce dernier a cependant une place particulière dans la tête de Zizou.

Au cours d’un entretien accordé à Téléfoot, l’ancien entraineur du Real Madrid a rendu un vibrant hommage au lauréat du Ballon d’Or 2022 qui évolue avec Al Ittihad en Arabie Saoudite. «S’il y a un bien un joueur qui me fait lever de ma chaise, c’est Karim Benzema. Peut-être aussi Luka Modric, des joueurs qui avec le ballon, tu as l’impression qu’ils vont le perdre, et puis non, ils arrivent toujours à s’en sortir», a déclaré Zinedine Zidane.

Deuxième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid et légende incontestée du football français et mondial, le quintuple vainqueur de la Ligue des Campions de peut se vanter d’être l’un des rares footballeurs qui sont souvent encensés par Zidane.