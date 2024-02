L’absence de jugement remet en question toute indemnisation : explique Maitre Diallo après la libération des détenus politiques

» Sans jugement, on ne peut pas parler d’indemnisation « , affirme Me Amadou Diallo, avocat sénégalais, en réaction aux récentes libérations des détenus politiques dans le pays. Cette déclaration intervient alors que l’Etat du Sénégal poursuit ses efforts pour libérer les détenus politiques, une démarche saluée par la population , en particulier les familles des personnes libérées, qui expriment leur joie de les retrouver.

Cependant, malgré cette libération , les détenus politiques ne peuvent bénéficier que de leur liberté, sans perspectives d’indemnisation pour les mois passées derrière les barreaux . Selon l’avocat, toute discussion sur une éventuelle indemnisation ne peut survenir qu’après la conclusion de la procédure judiciaire . En effet, l’indemnisation n’est envisageable que lorsque la personne concernée est relaxée ou acquittée après une détention prolongée.

Me Diallo également que tant qu’il a pas de jugement définitif, il est difficile d’envisager une indemnisation, car les détenus bénéficient d’une liberté provisoire et que les procédures judiciaires sont toujours en cours. Cette situation met en lumière les complexités et les limites du processus judiciaire, ainsi que les attentes souvent déçues des personnes libérées de prison.

Toutefois, selon le candidat Khalifa SALL, il n’est pas tout à fait contre cette décision mais les circonstances de leur libération pour certains sont déplorables. Puisque, pour lui il y’a des cas où des personnes ont commis des faits graves notamment les saccages des universités , des institutions, l’acte criminel à l’égard du bus Tata et tant d’autres actes répréhensibles.

A mon humble avis, l’appel du chef de l’Etat allant à amener un climat de paix et de stabilité pour des élections libres , inclusives et transparentes est salutaire mais on ne doit nullement accepter l’impunité, car il y va de la crédibilité , de la sécurité et d’un état de droit où l’anarchie n’a pas de place . A tord ou à raison , les sénégalais méritent d’avoir la lumière sur les libérations , jusqu’ici on ne sait même pas dans quelles conditions ces détenus ont été libéré , si bien qu’il y’a toujours des personnes, des familles qui souffrent de ces saccages.

Egalement, les personnes tuées durant ces moments, la lumière doit être faite afin que les coupables payent pour leurs atrocités.

Abdoulaye Ndoye

juriste