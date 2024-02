LA SEMIG-SA ET L’ANAT ont signé une convention

LA SEMIG-SA ET L’ANAT ont signé une convention ce lundi 19 février 2024.

Dans son intervention, Mme Fatoumata Niang Ba, DG de la SEMIG a déclaré que cette cérémonie marque le début de la collaboration entre l’ANAT (l’agence nationale de l’aménagement du territoire) et la SEMIG SA (Société d’exploitation du marché d’intérêt national et de la gare des gros porteurs de Diamniadio).

« Il faut tout d’abord noter que depuis son accession à la magistrature suprême le président de la république son excellence Mr Macky Sall a inscrit dans les grandes lignes de l’action de son gouvernement la cohésion sociale et l’équité territoriale, », a-t-elle souligné.

Ainsi, ajoute-t-elle, à travers une ambition de justice sociale et territoriale, que nous notons une mission nouvelle qui renoue avec une grande volonté de mettre les territoires au cœur de la République, Avec l’ambition de bâtir, dans l’équité et la cohésion sociale, un Sénégal de paix et de prospérité, à partir de ses territoires.

« Toujours dans cette dynamique, d’importantes réformes articulées à d’ambitieux programmes et projets ont été engagés dans le but d’atténuer les disparités, d’améliorer la gouvernance territoriale, de stimuler le dynamisme économique des territoires. »

Elle poursuit : « C’est le sens de l’Acte III de la décentralisation qui marque le renforcement de la démocratie locale et la refondation de l’action territoriale de l’Etat. Par ailleurs le cadre stratégique d’intervention a été aussi renforcé avec l’a création d’instruments de pilotage tels que l’ANAT.

« D’importantes infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires portuaires et aéroportuaires, ont été également réalisées pour mieux structurer l’espace national et soutenir le processus de transformation structurelle de notre économie. »

A len croire, c’est le cas de la gare des gros porteurs et du marché d’intérêt national de Diamniadio dont la mise en place entre dans le cadre de l’aménagement des zones économiques spéciales et des pôles industriels en vue d’asseoir des économies locales fortes qui viennent soutenir notre développement économique et social.

Cependant, plusieurs défis nous interpellent :

– Le défi d’une cohérence territoriale rénovée pour favoriser la solidarité et la complémentarité des territoires ;

– Le défi de l’inclusion sociale pour consolider la stabilité et la cohésion nationale ;

Pour aider à relever ces défis, les politiques d’aménagement des territoires doivent être conduites de manière partenariale et stratégique avec la volonté et la participation active des collectivités territoriales.

En effet, la politique de cohésion des territoires passe par la volonté de construire ensemble des projets dans les territoires.

C’est dans ce cadre que ce présent projet de convention a été initié entre nos deux structures afin de donner plus d’envergure à nos interventions et renforcer ainsi les territoires.

En effet la contractualisation est un élément important du processus de développement des territoires.

Pour mieux optimiser avec des solutions adaptées.

C’est le sens de cette initiative visant à mutualiser les efforts de la SEMIG SA et de l’ANAT pour renforcer le développement économique des territoires par le projet de démultiplication des marchés d’intérêt nationaux à l’intérieur du pays et la disponibilité des informations et données cartographiques utiles pour garantir la pertinence des interventions des deux structures.

De manière plus spécifique il s’agit pour L’ANAT de:

Permettre à la SEMIG de disposer d’un site de SIG, aux fins d’obtenir les coordonnées, adresses et cartographie puis mettre en place un plan de renforcement de capacité du personnel de la SEMIG, en matière de cartographie et systèmes d’information géographiques (SIG),

Accompagner la SEMIG à l’identification des sites pour l’implémentation des marchés d’intérêt national (MIN) dans les autres métropoles d’équilibre jusqu’à la délivrance du visa de localisation ;

De faire du laboratoire de la SEMIG une référence aux niveaux national et international ;

D’appuyer la SEMIG à orienter les producteurs pour le stockage des produits alimentaire dans les MIN, afin de réduire les pertes et la dégradation progressive des produits pour une autosuffisance alimentaire dans le pays.

Par ailleurs

La SEMIG s’engage elle aussi à :

Mettre à la disposition de l’ANAT les informations, documents permettant de contribuer à l’exercice général de ses missions,

Collaborer avec l’ANAT, dans les limites de sa compétence, dans le cadre des activités relatives à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre du Plan national d’Aménagement et de développement territorial ainsi que les documents de planification spatiale dérivés ;

Associer l’ANAT dans la mise en œuvre des projets et programmes de la SEMIG, en rapport avec l’aménagement et le développement territorial ;

Collaborer avec l’ANAT pour la proposition de textes législatifs dans l’optique de réguler le secteur.

Mener des missions conjointes de recherches de financement pour la réalisation des projets avec l’ANAT.

Honorables invités ce plan d’actions conjoint clair et ambitieux sera un levier efficace pour bâtir des territoires plus forts et équilibrés, nous en sommes convaincus.

Nous ne ménagerons aucun effort pour aller au bout de sa réalisation, afin de contribuer significativement à l’émergence de notre pays.

« Je ne saurai terminer mon propos sans féliciter le Président Macky Sall pour sa vision éclairée et les efforts considérables consentis pour le développement équilibré et équitable de notre cher pays.

Merci à mon cher Collègue Monsieur le Directeur General de L’ANAT », a-t-elle conclu.