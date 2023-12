La Pastèque: Un fruit très convoité qui nous met l’eau à la bouche 

En cette période de début de froid, les pastèques inondent le marché. À Dakar, c’est bien la pastèque qui est le dessert préféré des habitants. Après le repas, rien qu’une bonne tranche de ce fruit en guise de dessert.

Le plaisir ressenti par les consommateurs est cependant inégalable à cause de leur méconnaissance de la chaîne de distribution qui commence d’abord par les champs avant d’atterrir dans les dépôts. La campagne de commercialisation de la pastèque varie de trois à cinq mois, c’est une activité qui peut générer autant d’argent. Preuve que c’est une activité florissante et beaucoup de monde y tirent leurs revenus. Ici, ce ne sont pas seulement les producteurs ou les hommes d’affaires qui vivent de ce commerce.

Dans les arrêts de bus ou marchés à Dakar les vendeurs de pastèque sont disposés un peu partout. Au rond-point de Colobane nous rencontrons Mbaye Diagne âgé de 57 ans. Il est assis sur une chaise. Un vieux amoureux de la vente de la pastèque a des arguments à faire prévaloir, il raconte ces débuts dans la vente : « Je le fais pour ne pas rester chez moi à rien faire. J’ai des enfants dont je dois m’occuper. Je les expose en plein air certes mais cela ne nous empêche pas protéger nos produits et nous mettons des toiles transparentes dessus pour éviter que les mouches s’approchent de la nourriture. Nous faisons des bénéfices car en cette période la population est très attirée par la pastèque. C’est un fruit qui comporte des bienfaits pour la santé ».

Autre lieu, le marché HLM. Une marée de vendeurs de pastèque que nous retrouvons là-bas dont Oumar Diallo est l’un d’entre eux. Il indique que depuis de nombreuses années d’expériences dans la vente de pastèques, c’est cette année qu’il a réalisé ses meilleures ventes : « Les prix varient en fonction des qualités. On vend la pastèque entre 100 F et 1000 F l’unité.

Et pour ceux qui achètent en gros, nous diminuons jusqu’à 250 F sur les pastèques de 1000 F. Nous achetons ces fruits dans les autres régions du Sénégal, et nous payons presque 250. 000 F la charge pour les acheminer par des gros-porteurs à Dakar. La cargaison de pastèques ne coûte pas cher dans le monde rural, c’est plutôt le transport qui revient cher. Mais l’autorité du marché me somme de quitter les lieux. Cela m’inquiète beaucoup car je ne sais pas où aller. Je revends de la pastèque ici, au marché Hlm depuis 2003 », renseigne-t-il.

Amadou Barry un autre vendeur rencontre s’explique : « Je suis obligé d’exercer ce petit commerce car je m’occupe de ma famille. Ce métier est fatigant et je passe des nuits blanches en train de surveiller ma marchandise, parce que les cas de vols sont fréquents. Mais il est difficile de s’en sortir à cause des transports car les camionneurs nous font payer le prix fort. Il y a des clients qui viennent acheter la pastèque à 200 F à la place du plat de riz qui coûte 500 F. J’avoue que nous faisons beaucoup de profit. Et pour bien écouler la marchandise et donner un coup de pouce à l’activité, nous diminuons jusqu’à 150 F sur les prix de la pastèque pour les gens qui viennent s’approvisionner chez pour aller revendre », révèle-t-il. La pastèque est bien prisée car la demande reste forte.

FATOU BA