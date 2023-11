The opponent Ousmane Sonko, mayor of Ziguinchor, speaks during a rally of the Senegalese opposition at the Place de l'Obelisque in Dakar, on June 8, 2022. - Senegal's main opposition leader Ousmane Sonko said on June 7, 2022 he was determined to defy a possible ban on demonstrations on June 8, 2022 with his supporters against the rejection of his list for the upcoming legislative elections. (Photo by SEYLLOU / AFP)

La Cour suprême déboute l'Etat et dit OUI à la réinscription de Sonko La Cour suprême de Dakar a rejeté le recours déposé par l'Agent Judiciaire de l'État, contestant l'annulation par un juge de Ziguinchor de la radiation des listes électorales de Ousmane Sonko. La Cour acte ainsi la réinscription de M. Sonko sur les listes électorales. Lors de cette audience, le procureur général de la Cour suprême, Ousmane Diagne, a demandé de « rejeter le recours de l'agent judiciaire de l'Etat », assurant que le tribunal de Ziguinchor était bien compétent pour examiner la demande de réintégration sur les listes de M. Sonko. Le juge Sabassy Faye a annulé, jeudi 12 octobre, la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales. Cette radiation empêchait l'opposant, en prison depuis fin juillet, d'être candidat à la présidentielle de 2024. À la suite de cette décision, l"État a introduit un recours devant la cour suprême pour casser cette décision. Le ministère de l'Intérieur, à travers la Direction Générale des Élections (DGE) a refusé jusqu'alors de délivrer au Maire de Ziguinchor les fiches officielles qui lui permettraient de recueillir ses parrainages.Le ministère argue du caractère non-définitif de la décision du juge de Ziguinchor, frappée de recours de l'Etat. La commission électorale nationale autonome (CENA) a pourtant demandé le 31 octobre à la DGE de rétablir Ousmane Sonko sur les listes et de lui délivrer les fichiers de parrainages. La DGE lui a le même jour opposé une fin de non-recevoir. Pour rappel, Ousmane Sonko a été déclaré coupable le 1er juin de corruption de la jeunesse et condamné à deux ans de prison ferme dans le procès Adji Sarr. Ayant refusé de se présenter au procès qu'il dénonçait comme un complot pour l'écarter de l'élection, il a été condamné par contumace. Il a été écroué fin juillet sous d'autres chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'Etat.

