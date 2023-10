Kolda en quête de 729 enseignants

Les enseignements-apprentissages ont démarré depuis le 5 octobre dernier sur l’étendue de la région de Kolda.

Un démarrage des cours à rythme inégal dans les différents établissements et écoles. Et cela à cause de l’insuffisance d’enseignants. L’inspection d’Aca­démie de Kolda est confrontée à un gap de 729 enseignants de tous niveaux et toutes options confondus, rapporte Le Quotidien.

Du cycle fondamental à l’enseignement secondaire, il est noté un manque d’enseignants, selon l’inspection d’Académie. Un nombre assez élevé qui est difficile à réduire. Mais déjà, les autorités administratives et académiques engagent le combat pour tenter de combler ce gap. A en croire l’inspecteur d’Académie, les premières solutions peuvent être le recrutement des chargés de cours.

Ce sont des enseignants de l’élémentaire qu’il faut envoyer dans des collèges et lycées en fonction des disciplines où le nombre d’enseignants fait défaut. Samba Diakhaté souligne le manque d’enseignants en philosophie, en mathématiques et dans les langues. Ajoutant qu’une autre solution pourrait être le redéploiement d’enseignants d’un établissement à un autre pour mieux systématiser la continuité des enseignements-apprentissages.