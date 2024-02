Khalifa Wade: »Nous tirons un chapeau à nos 7 sages pétris de sagesse… »

L’annulation de la loi et du décret sur le report de l’élection présidentielle suscite des réactions. Nombreux sont ceux qui applaudissent la position prise par les membres du Conseil constitutionnel: »C’est une décision historique. Le Conseil constitutionnel fait,aujourd’hui, notre fierté. Nous tirons le chapeau à nos sept(7) sages pétris de sagesse. Ils viennent de sauver le Sénégal d’une crise », a dit Khalifa Wade. Et le responsable politique à Kaolack d’exhorter les acteurs politiques à oeuvrer pour la paix: »Nous, nous militons pour une tenue de la Présidentielle dans les meilleurs délais comme le suggèrent cette Haute Juridiction ( le Conseil constitutionnel ). Le Sénégal cité en modèle de démocratie n’a pas le droit de régresser. Travaillons alors pour un scrutin apaisé, transparent et inclusif car il y va de la solidité de nos institutions ».