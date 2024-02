Khalifa Wade: »J’invite le Macky à faire machine arrière… »

Les violents affrontements qui ont émaillé, hier vendredi, une bonne partie du Sénégal fait réagir Khalifa Wade, responsable politique à Kaolack: »La situation est train de dégénérer. Ce qui est entrain de se passer est intenable. Je lance un appel à tous pour pacifier l’espace politique. Sur ce, j’interpelle le Président Macky à faire machine arrière. Ce report ne se justifie. C’est aux antipodes des valeurs démocratiques », tonne le plénipotentiaire de la Coalition « Aly Ngouille Ndiaye2024″ à Kaolack qui, de rajouter: » Notre pays vient de sortir d’une pandémie du Covid-19 (2020 et 2021) si exténué. S’y ajoutent des troubles

(2021,2022 et 2023). Les populations sont donc plus que fatiguées et n’en peuvent plus. On n’a pas besoin d’une autre crise de plus. Alors, les sept(7) sages du Conseil Constitutionnel qui ont connu une carrière riche, qui sont de véritables serviteurs de notre République sont appelés à dire le droit et rien que le droit. C’est de leur responsabilité historique que d’avoir ce courage devant l’opinion nationale et internationale ». Et il lance un vibrant appel: »Il est temps que tous les acteurs du jeu politique discutent autour de l’essentiel pour épargner notre pays qui a toujours été un îlot de paix dans une sous-région ouest africaine en proie à l’instabilité. Le retrait du décret de report sera un élément qui va beaucoup militer pour renforcer les ressorts de la paix. Pour ce faire, j’en appelle à la volonté de tous les leaders d’opinion pour aboutir à des solutions salvatrices.

Pour M.Wade, après Rose Wardini qui a été interpellée sur sa fausse déclaration de nationalité, Karim Wade ne doit pas rester,lui, indemne. Pour lui,un mandat d’arrêt international doit être lancé contre Wade-fils.