Keur Massar: Un important lot de faux billets saisi

La Brigade de Recherche de la compagnie de Gendarmerie de Keur Massar a mis la main sur deux présumés fossoyeurs de monnaie d’une contrevaleur de 2 milliards. Parmi ces faussaires, il y a sénégalais et un ressortissant gambien informent les sources.

Les éléments de la Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar ont mis la main sur prés de deux milliards francs CFA en billets noirs qui allaient être lavés puis écoulés sur le marché, mais avec la vigilance et la persévérance des gendarmes des éléments de cette unité d’élite, ils ont réussi à mettre la main sur les auteurs de ce trafic de faux billets.

En effet, selon les informations fournies , tout a commencé lorsque les hommes du Major Abdou Aziz Kandji ont été informés de l’existence d’un vaste réseau de faux-monnayeurs. Dans l’immédiat, les éléments de la brigade se sont rendus sur les lieux. C’est dans ces circonstances que le duo incriminé a été arrêté hier dimanche. Les gendarmes de la Brigade de Recherches (BR) ont procédé hier à Keur Massar, à la saisie de 2 milliards FCFA en billets noirs.

Le cerveau, M.T, de nationalité gambienne et son compère de nationalité sénégalaise, B.C, ont voulu laver leurs billets noirs mais vu l’efficacité des gendarmes, le businessman M.T et le technicien en génie civil B.C ont été arrêtés et placés en garde à vue.

Le technicien en génie civil B.C et le ressortissant gambien M.T sont en garde à vue dans les locaux de cette unité de la compagnie de Gendarmerie de Keur Massar pour les besoins de l’enquête.