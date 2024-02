Keur Massar : Un chauffeur de clando arrêté avec 8 kg de drogue

La Brigade de recherches (BR) de Keur Massar a déféré ce mercredi un chauffeur de clando qui s’activait également dans le trafic de drogue. L. M. Tine a été arrêté avec 8 kg de chanvre indien.

Un dealer notoire qui ravitaillait certains quartiers de Keur Massar en chanvre indien a été arrêté. Son trafic a pris fin lorsque le chef de service de la Brigade de recherches (BR) du 46e département du Sénégal a été informé de l’existence d’un intense trafic de drogue dans son secteur. Séance tenante, le commandant de cette unité d’élite de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a dépêché un agent infiltré. Ce dernier a contacté le dealer avant de passer une commande de 2 kg de chanvre indien.

Pensant avoir affaire à un client, le chauffeur de clando a débarqué sur les lieux du rendez-vous pour procéder à la livraison. Grande a été sa surprise lorsqu’il a été menotté par les gendarmes.

La perquisition de son domicile s’est soldée par la découverte de six autres kilos de drogue sur la terrasse, selon des sources proches du parquet.

L. M. Tine avait dissimulé cette marchandise illicite dans un sac contenant du foin. Interrogé sur procès-verbal, le chauffeur de clando a reconnu son statut de dealer. Il a confié que son fournisseur lui envoyait la drogue par le biais d’une pirogue.

Au total, 8 kg de chanvre et son véhicule Peugeot 307 ont été mis sous scellés. Le mis en cause a été déféré ce mercredi pour détention et offre de stupéfiants.