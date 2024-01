KARIM WADE recalé par le conseil constitutionnel: Les députés du Pds contestent la crédibilité du Conseil constitutionnel 

Lors d’un point de presse tenu hier au siège du Parti démocratique sénégalais (PDS), des responsables de fédérations de comités électoraux en compagnie de quelques députés, se sont montrés intransigeants à ce qu’ils qualifient de ‘’coup d’État électoral’’. En effet, ils ont demandé d’abord la réintégration immédiate de Wade fils sur la liste des candidats à la présidentielle, exigé la dissolution du Conseil constitutionnel avant de demander aux militants de se mobiliser pour le retour imminent de Karim Wade.

C’est Maguette Sy, le chargé des élections au sein du PDS qui a procédé à la lecture de ladite déclaration de presse. Le Pds et la coalition Karim 2024 ont dénoncé avec virulence « le coup d’état électoral pré-orchestré par le Conseil constitutionnel. » « La récente tentative d’élimination de Karim Wade de la course présidentielle est une manœuvre inacceptable visant à faciliter l’ascension du très impopulaire Premier ministre Amadou Ba. (…) Face à cette injustice flagrante, le PDS et la coalition Karim 2024 exigent la réintégration immédiate de Karim Wade sur les listes des candidats à la présidentielle du 25 février 2024. Nous engagerons tous les recours possibles, notamment devant la Cour de justice de la CEDEAO », a laissé entendre Maguette Sy.

Considérant que Karim Wade, né binational, n’a jamais opté pour la nationalité française, les députés du PDS ont fait savoir que sa renonciation à la nationalité française a été faite en 2018 par Karim Wade himself. Ainsi, restée sans réponse, « elle a été renouvelée par déclaration de perte de nationalité le 26 octobre 2023, soit deux mois avant la déclaration sur l’honneur du 21 décembre 2023 comme le prévoit expressément la loi française et attestée par le Consul de l’Ambassade de France au Qatar selon toujours la même source. »

Dans le même ordre d’idées, le chargé des élections au sein du PDS annoncera qu’ils soutiennent la décision des députés du PDS exigeant la création d’une commission parlementaire pour enquêter sur les circonstances de cette disqualification notamment sur les soupçons de conflits d’intérêts, de corruption et de collusion au sein du Conseil constitutionnel. Des figures comme Farba Ngom et Abdou Latif Coulibaly n’échappent pas à la ‘’furie’’ des libéraux, car ils sont accusés de jouer des ‘’rôles douteux’’ avec certains membres du Conseil constitutionnel. Dans la foulée, au président de la République, il est demandé « la révocation du Premier ministre Amadou Ba qui aurait utilisé son pouvoir pour manipuler l’élection et éliminer des candidats. »

Par ailleurs, il s’agit de dire que la nouvelle décision du Conseil constitutionnel constitue une violation supplémentaire des droits de Wade fils. Et Maguette Sy d’ajouter : « nous contestons la crédibilité actuelle du Conseil constitutionnel et son incapacité à garantir des élections démocratiques, crédibles. (…) Nous exigeons la dissolution du Conseil constitutionnel ». Selon les parlementaires, c’est un énième complot politique contre Karim Wade et il ne passera pas. Maguette Sy a tout de même appelé toutes les sections du PDS, les comités électoraux Karim 2024, tous les militants à se mobiliser pour préparer activement le retour imminent de Karim Wade qui mènera, selon lui, le combat pour la restauration de la démocratie, de l’état de droit et du droit des sénégalais à élire librement leur président.

Mamadou Sow