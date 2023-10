Kaolack : un cadre de l’Apr décrete la fin du Benno

Khalifa Wade, responsable politique APR à Kaolack vient de cracher ses quatre vérités. Selon lui, ceux qui sont mis en selle par le parti présidentiel sont capable de faire gagner Amadou Bâ : »Qu’on se trompe pas: le Benno Bokk Yaakar n’existe plus à Kaolack. Les populations ont tourné le dos aux responsables. Que Amadou Bâ veille beaucoup sur les parrainages venus de la capitale du Saloum. Ils essaient de faire du faux pour avoir des parrainages. C’est fini. Ils ne peuvent plus rien récolter. Le candidat de BBY verra rouge à Kaolack « , tonne Khalifa Wade qui ,de se demander: »Nous interpellons le Maire Serigne Mboup sur la situation du marché de Médina. On a procédé à la remise des clés mais,on n’a aucune information sur le mode d’attribution des cantines. En tant que citoyens, les Kaolack ont besoin de savoir. On doit lever les zones d’ombre, ne serait-ce qu’au nom de la transparence « , avertit-il.

Khalifa Wade invite également le Maire de Kaolack à éclairer davantage la lanterne des citoyens sur la gestion du foncier: » Aujourd’hui, le Maire Serigne Mboup doit nous informer sur le foncier à Kaolack. L’essentiel des poches existantes sont accaparées par des individus au détriment des populations. Cela doit cesser. Ces prédateurs fonciers doivent être mis hors circuit. »