Kaolack: Baba Ndiaye, Président sortant du CD « perfuse » les femmes, témoigne sa loyauté à Macky et promet son soutien à Amadou Bâ

Son Excellence Baba NDIAYE, Premier Ambassadeur du Coaching Territorial pour l’Afrique et Président honoraire du Conseil départemental de Kaolack , a procédé, en partenariat avec le Pamecas, au financement de 260 femmes leaders de sa plateforme pour un montant de 40.300.000 F .

La cérémonie de remise de ces enveloppes a eu lieu, hier, au siège du Conseil départemental de Kaolack en présence de plusieurs notabilités politiques comme El Hadji Bou Goumballa, Président du mouvement « Taxawu Askanwi » et, par ailleurs, Coordonnateur d’une grande Coalition de partis alliés, du Dr Mamouth Diop, Directeur de l’Agence régionale de développement et de plusieurs chefs de quartiers et de chefs de village, d’une forte délégation du Pamecas conduite par Alioune sane, des Présidents régionaux des Boulangers, des exploitants des poissons, des mareyeurs, des professionnels de bois, de Pape Ciré Bâ du département de la Jeunesse, entre autres.

Devant des centaines de femmes mobilisées à cette l’occasion, le Président Baba Ndiaye s’est vivement félicité d’avoir avec son équipe apporté un soutien consistant à 260 femmes leaders et ce, pour un montant de 40.300.000 F. Dans la même veine, il a exhorté les femmes à poursuivre leur combat en vue d’être toujours au niveau de l’élite nationale. L’Ambassadeur du Coaching Territorial et responsable politique APR à Kaolack a réaffirmé également toute sa joie et sa fierté a l’endroit de ses femmes dont la coordination est brillamment assurée par Mme Ndiouck née Sophie Ndoye.

Le Président sortant du Conseil Départemental de Kaolack, M.Baba Ndiaye, a aussi salué la présence des hautes notabilités dont El Hadji Bou Goumballa, les chefs de quartiers, de villages, les hauts cadres de l’administration, notamment, Dr Mamouth DIOP Directeur de l’Agence régionale de développement, Pape Ciré Bâ, formateur principal en entrepreneuriat, les Présidents d’associations professionnels et le réseau des enseignants dirigé par M.Aly Diallo. Mme Sophie Ndoye Présidente de la Plateforme des femmes leaders du Président Baba Ndiaye s’est félicité de la réception de ces financements qui constituent une première phase. La bonne dame a rendu un vibrant hommage au Président Baba Ndiaye, leader incontournable dans le Saloum et lui a réaffirmé toute leur fidélité pour toujours.

Le Président El Hadji Bou Goumballa qui a pris la parole au nom des responsables et alliés présents, a adressé ses chaleureuses félicitations au Président Baba Ndiaye qui constitue incontournablement une valeur sûre sur la région et sur laquelle les autorités nationales doivent davantage compter.

Enfin,M.Baba Ndiaye, ambassadeur du Coaching Territorial pour l’Afrique et, non moins, Président du Conseil de Surveillance de l’ACBEP, a réaffirmé sa loyauté totale et entière au Président Macky Sall. Ainsi, in s’engage avec ses militants à apporter un soutien de taille au Premier Ministre Amadou Bâ et candidat de la Coalition BBY pour la Présidentielle de 2024.