Kaolack: Affaire exhumation du présumé homosexuel: Les 5 prévenus condamnés à 3 mois avec sursis

Les 5 prévenus ayant participé le 31 octobre à une manifestation non autorisée au cœur de ville de Kaolack, à la suite de l’arrestation de Babacar S. Touré dit » Rapathia » placé sous mandat de dépôt ainsi que 7 autres personnes dans l’affaire du présumé homosexuel, ont été attraits aujourd’hui à la barre du tribunal d’instance de Kaolack.

Après avoir nié en amont les faits qui leur sont reprochés, ils ont plus tard reconnu s’être réunis non loin du rond-point du cœur de ville pour aller rendre visite à un marabout afin que ce dernier puisse intervenir pour la libération de leur ami communément appelé » Rapathia ».

Le juge ainsi que le procureur ont ainsi insisté sur le fait que ces derniers aient bel et bien pris part à une manifestation non autorisée en atteste le nombre de personnes qui s’était réuni sur place, estimées à plus de 15. Serigne F. seck, D. Thiam, D. Ndiaye, Serigne S. Thiam et Mb. Boye n’ont pas du tout réussi à convaincre le juge de même que le procureur qui a déploré lors de son réquisitoire les manifestations tous azimuts de nos jours occasionnant des destructions de biens publics ou ceux appartenant à autrui. Il a demandé avant de terminer l’application de la loi.

De son côté, le juge a décidé de condamner toutes les 5 personnes à 3 mois avec sursis, avec une amende de 25 mille Fcfa chacune pour la même infraction…