JUSTICE: Macky Sall a présidé ce Jeudi, la rentrée des Cours et Tribunaux

Le président de la République Macky Sall, a présidé ce jeudi 25 janvier 2024, l’audience de rentrée des Cours et Tribunaux, marquant le début de l’année judiciaire. Cette rencontre s’est tenue sous le thème de « La protection de la vie privée ». Elle a réuni l’exécutif, le judiciaire et le Barreau, dans un cadre d’écoute et d’échanges.

Le Président Sall, lors de cette cérémonie, a mis en exergue la nécessité d’équilibrer le principe de liberté avec la protection de la vie privée et des données personnelles. Il a exprimé que, dans le contexte actuel de l’avancée technologique et de la prévalence des réseaux sociaux, la vie privée est particulièrement vulnérable.

Le chef de l’État a souligné l’importance des valeurs ancestrales de la culture et de la civilisation sénégalaises, qui inculquent les vertus et les lois de la vie en société. Il a insisté sur la responsabilité individuelle de chaque citoyen dans le respect du contrat social pour la protection de la vie privée et de l’intérêt général.