Justice: Les raisons de l’arrestation de Aliou Sané de Y En A Marre connues

Alioune Sané a été arrêté par les éléments de la Sûreté urbaine (SU) du commissariat central de Dakar. Le membre de la plateforme F24 sera conduit au parquet.

Alioune Sané, Coordonnateur du mouvement Y’En A Marre et vice-coordonnateur du mouvement F24 a été arrêté ce jeudi à son domicile par des éléments de la Sûreté urbaine. L’information a été donnée par le journaliste Ayoba Faye. Il faut rappeler que le procureur avait fait appel de sa libération provisoire en juillet dernier. En effet, arrêté lors des émeutes du mois de juillet dernier, l’activiste avait été sorti de prison selon ses dires parce qu’il n’y avait aucune preuve à charge contre lui.

Alioune Sané est l’un des visages de la lutte contre le 3eme mandat. Il s’était signalé en participant à de nombreuses manifestations contre le régime en place. Il faisait partie des personnes qui considéraient que Sonko était en résidence surveillée sans base légale. Il a appelé à plusieurs reprises à aller le libérer.

Selon la source, le 28 mai dernier, alors qu’il tentait de rallier le domicile d’Ousmane Sonko, à la cité Keur Gorgui, le vice-coordonnateur de la F24 avait été arrêté et déféré pour participation à une manifestation non déclarée et trouble à l’ordre public.