Justice: La CEDEAO prend une décision imminente sur le cas SONKO

Me Ciré Clédor Ly, membre du collectif d’avocats d’Ousmane Sonko, a annoncé ce jour que la Cour de Justice de la CEDEAO statuera en procédure d’urgence ce mardi 31 octobre sur la radiation du député Ousmane Sonko et la dissolution de son parti Pastef.

La décision est attendue dans un contexte de fortes tensions entre le pouvoir sénégalais et l’opposition. Le régime du Président Macky Sall est en effet accusé par ses détracteurs de mener une politique de répression à l’encontre de ses opposants les plus virulents.

Par ailleurs, un autre cadre de Pastef, Amadou Ba, se trouve toujours en garde à vue à la Section de recherches, la police d’élite sénégalaise. Arrêté dans des circonstances non explicitées dans la nuit du vendredi 27 octobre, les motifs de son interpellation demeurent pour l’instant inexplicables, selon Me Ciré Clédor Ly. Ces multiples péripéties judiciaires inquiètent l’opposition qui dénonce une volonté délibérée du pouvoir de museler les opposants les plus virulents, à quelques mois de la présidentielle de 2024.

La décision de mardi attendue de la part de la Cour de justice de la CEDEAO pourrait constituer un tournant majeur dans cette crise politique latente.