Justice: Après 9 mois de détention, Yarga Sy reste finalement en prison

La Chambre correctionnelle du tribunal de Dakar a ordonné la remise en liberté de 17 des 20 manifestants arrêtés depuis le 16 mars dans le cadre du procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. Cependant, Yarga Sy, bien que figurant sur la liste des libérés, demeure en détention pour d’autres chefs d’accusation.

Yarga SY et plusieurs détenus de l’ex parti Pastef sont à présent libres. Ils avaient été arrêtés lors des émeutes relatives au procès du 16 mars opposant Ousmane Sonko au ministre Mame Mbaye Niang. Selon les informations de Les Echos, en plus des charges liées aux événements de mars, l’agent de l’AIBD et membre dd Pastef (parti dissout) est également poursuivi par le juge du Deuxième cabinet pour tentative d’assassinat et jet d’un liquide pouvant nuire à l’intégrité physique d’une personne, en l’occurrence Ousmane Sonko, qui a disculpé l’accusé lors d’un Live Facebook.

Pour Me Abdoulaye Tall, l’heure n’est point à la réjouissance : «Je ne suis pas du tout satisfait de cette mesure puisque des centaines de « détenues politiques » sont en prison sans aucun motif valable », a-t-il martelé.

Les avocats de Yarga Sy ont l’intention de déposer une demande de liberté provisoire pour leur client ce jeudi. Les détenus libérés sont entre autres : Yarga SY, Mame Pathé, Mass Diop, Ibrahima Diallo, Ansou Sané, Mouhamadou Moustapha Gueye, Moussa Sadio, cheikh Ibrahima Dieng, Massar Diagne, Elimane Mouhamadou Thiello, Salif Ngom, Mouhamed Baldé, Babacar Sy, Fallou Danfa, Issa DIOP, Ousseynou Ndiaye, Ibrahima Lô.