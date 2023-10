Judo: Libasse Ndiaye et Astou Diallo sacrés

Libasse Ndiaye et Adama Sambou du Judo club des arts martiaux, jeux et loisirs (AMAJELO) des Parcelles Assainies ont remporté samedi au stadium Marius Ndiaye la Coupe de l’Ambassadeur du Japon 2023. Cette compétition était couplée cette année aux Championnats nationaux des cadets et juniors.

Lors de la Coupe de l’Ambassade du Japon au Sénégal, les jeunes judokas ont livré une vraie bataille samedi au stadium Marius Ndiaye. Devant plusieurs spectateurs, les catégories +63 kg et +73 kg ont rudement disputé ce trophée de cette édition.

La Coupe de l’Ambassadeur a tenu toutes ses promesses. Chez les +63 kg, Astou Ndiaye Diallo a dominé la concurrence. Grâce à sa vivacité et sa technicité, la sociétaire d’AMAJELO s’est offert la médaille d’or. Chez les garçons avec les plus de 73 kg, les combats étaient plus serrés. Finalement le pensionnaire d’AMAJELO Libasse Ndiaye est sorti du lot. Le judoka a remporté l’or devant Omar Gning du DUC.

La razzia du club AMAJELO

En plus d’avoir remporté les deux épreuves de la Coupe de l’Ambassadeur du Japon accrédité au Sénégal, les pensionnaires du club AMAJELO de Me Kalidou Gatta Ba ont effectué une vraie razzia dans les Championnats nationaux des cadets et juniors en individuel et par équipes mixtes.

En Championnats du Sénégal en individuel, Yoba Mendy (-50 kg), Seydou Djimera (+55), Maouloud Guèye (+60 kg), Mame Cheikh Niang (-66 kg) et Cheikh Diouf (-73 kg) ont remporté l’or dans leurs catégories respectives.

Chez les filles, Yandé Diouf (-44 kg), Aby Diouf (-48 kg), Alima Diop (-52 kg), Mame Diarra Fall (-57 kg) et Hélène Basse (-63 kg) se sont illustrées avec la plus valeureuse médaille.