Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes: Macky exprime sa solidarité

Depuis sa création par les Nations Unies en 1999, la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes a lieu chaque 25 novembre dans plusieurs pays du monde. Son but ? Dénoncer les stéréotypes de genre et sensibiliser aux violences à l’égard des femmes.

Ce 25 novembre où on célèbre la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le Président Macky Sall a exprimé sa solidarité aux victimes de cette « pratique néfaste ». « À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, j’exprime toute ma solidarité aux victimes de cette pratique néfaste. Agissons ensemble contre ce fléau. Halte à la violence faites aux femmes et aux filles», a posté le Président Sall sur X.

Chaque jour, dans la sphère publique comme privée, des milliers de femmes et de jeunes filles sont victimes d’humiliations, de privations, de harcèlements, de viols et violences sexuelles, d’homicides basés sur le genre (également appelés féminicides), de traitements inhumains et dégradants perpétrés au nom de traditions ou de lois injustes.

À l’origine de cette date : le meurtre des sœurs Mirabal, le 25 novembre 1960

Assassinées par le dictateur Rafael Trujillo, les trois sœurs et opposantes politiques Patria, Minerva et María Tereza Mirabal l’avaient rencontré onze ans plutôt lors d’une fête mondaine dans leur pays, la République dominicaine. Furieux que Minerva refuse ses avances, le dictateur avait emprisonné et torturé le père des sœurs Mirabal, Enrique Mirabal, en guise de représailles.

Cet évènement a précipité l’engagement politique des trois sœurs. Elles participent à l’organisation du mouvement clandestin de contestation du régime et forment, avec leurs maris, le « Mouvement du 14 juin » (en référence à la tentative d’insurrection du 14 juin 1959).