Jeux de hasard : Le Forum civil de Guédiawaye demande des mesures urgentes pour protéger la jeunesse

La section du Forum civil de Guédiawaye a récemment publié un communiqué appelant à des actions immédiates pour contrer la propagation alarmante des jeux de hasard électroniques. Dans leur déclaration du 5 octobre 2023, le bureau exécutif a souligné « les préoccupations croissantes concernant l’impact néfaste de ces pratiques sur la jeunesse, mettant en garde contre les conséquences potentielles pour la sécurité et l’avenir des jeunes ».

Dans ce contexte, le Forum civil de Guédiawaye a lancé un appel pressant aux ministres de l’Intérieur et de l’Éducation pour prendre des mesures concrètes visant à protéger la jeunesse contre les risques associés aux jeux de hasard électroniques.

De plus, l’organisation a sollicité la collaboration des institutions éducatives, des associations sportives, des parents, des leaders d’opinion et des personnalités publiques pour lutter collectivement contre cette menace grandissante.

Le Forum civil de Guédiawaye a également interpellé les anciennes gloires et les célébrités, les exhortant à cesser de promouvoir ces sociétés de jeux de hasard, soulignant la dangerosité de telles pratiques pour la jeunesse sénégalaise.

Face à ces recommandations, la société civile et les autorités sont désormais appelées à agir avec diligence pour contrôler et réguler la prolifération des jeux de hasard électroniques, un enjeu crucial pour la préservation du bien-être et du développement de la jeunesse du pays.