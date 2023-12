« Je ne renoncerai pas » à faire pression en faveur d’un cessez-le-feu humanitaire à Gaza, déclare Guterres

Le Secrétaire général de l’ONU a promis dimanche qu’il « ne renoncerait pas » à appeler à un cessez-le-feu humanitaire à Gaza, ajoutant que l’inaction du Conseil de sécurité sapait sa crédibilité.

« Le forum prééminent pour la résolution pacifique des différends internationaux est paralysé par les divisions géostratégiques », a noté António Guterres lors du Forum de Doha qui se tient au Qatar, à la suite de la réunion du Conseil de sécurité de vendredi à New York au cours de laquelle les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution exigeant qu’Israël et les militants palestiniens mettent fin aux combats intenses qui ont éclaté dans l’enclave après les attaques sanglantes du Hamas en Israël le 7 octobre.

« J’ai exhorté le Conseil de sécurité à faire pression pour éviter une catastrophe humanitaire et j’ai réitéré mon appel pour qu’un cessez-le-feu humanitaire soit prononcé », a souligné le chef de l’ONU. « Malheureusement, le Conseil de sécurité n’a pas réussi à le faire, mais cela ne le rend pas moins nécessaire. Je le promets : je ne renoncerai pas », a-t-il dit aux participants du Forum au Qatar, qui rassemble des dirigeants du monde pour discuter de la sécurité collective et d’autres défis.

Besoin d’une réforme du Conseil de sécurité

Le chef de l’ONU a déclaré qu’un Conseil de sécurité, sclérosé par les divisions entre ses membres permanents (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie) et n’ayant adopté qu’une seule résolution sur Gaza, étroitement axée sur la fourniture de l’aide, avait besoin d’une réforme.

« Nous avons besoin d’un effort sérieux pour moderniser les structures mondiales, ancrées dans l’égalité et la solidarité et basées sur la Charte des Nations Unies et le droit international », a affirmé M. Guterres, notant que les divisions du Conseil sapaient la recherche de solutions en Ukraine, au Myanmar et au Moyen-Orient.

Les horribles attaques du Hamas suivies par les « bombardements incessants » sur Gaza par l’armée israélienne n’ont produit qu’une seule résolution « dont je me réjouis. Mais ce retard a un coût », a-t-il ajouté. « Et la résolution n’est pas mise en oeuvre ».

Alors que d’autres « forces de fragmentation » gagnent du terrain, M. Guterres a déclaré dimanche qu’il était temps de construire des ponts et de trouver des solutions communes aux défis mondiaux.

Déshumanisation des Palestiniens

S’adressant également à la conférence au Qatar, le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, a déclaré que la déshumanisation des Palestiniens a permis à la communauté internationale de tolérer la poursuite des bombardements israéliens sur Gaza, qui ont fait plus de 17.000 morts depuis le 7 octobre. « Il ne fait aucun doute qu’un cessez-le-feu humanitaire est nécessaire si nous voulons mettre fin dès maintenant à cet enfer à Gaza », a dit Philippe Lazzarini.

Les agences humanitaires de l’ONU affirment que la société civile est au bord de l’effondrement total à Gaza. Les femmes et les enfants dans l’enclave sont les plus touchés en termes de morts et de blessés alors que la population n’a nulle part où aller en sécurité.

Adèle Khodr, Directrice régionale de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a déclaré samedi dans un communiqué que Gaza était « l’endroit le plus dangereux au monde pour un enfant ». Près d’un million d’enfants ont été déplacés de force depuis le début du cycle de violence le 7 octobre. « Ils sont désormais poussés de plus en plus au sud, dans des zones minuscules et surpeuplées, sans eau, nourriture ou protection, ce qui les expose à un risque accru d’infections respiratoires et de maladies d’origine hydrique », a prévenu Mme Khodr.

« Les restrictions et les difficultés imposées à l’acheminement de l’aide vitale à destination et à travers la bande de Gaza constituent une nouvelle condamnation à mort pour les enfants », a-t-elle ajouté.