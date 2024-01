Japon : Une collision entre deux avions fait cinq (05) morts

Cinq des six occupants d’un avion de garde-côtes japonais sont morts après la collision au sol de cet appareil, mardi à l’aéroport de Tokyo-Haneda, avec un avion de ligne de la Japan Airlines, a annoncé le ministre nippon des Transports.

Au Japon, un avion de la compagnie Japan Airlines a pris feu, mardi 2 janvier, sur une piste de l’aéroport international de Tokyo-Haneda, selon des images de la télévision publique japonaise, après une collision au sol avec un avion des garde-côtes japonais.

Cinq des six occupants de cet appareil sont morts, selon le ministre nippon des Transports. « Le commandant (de l’avion des garde-côtes, NDLR) a pu s’échapper » mais les cinq autres personnes à bord sont « décédées », a déclaré Tetsuo Saito.

La totalité des 379 passagers et membres de l’équipage de l’avion de ligne JAL516 de la Japan Airlines un Airbus A350-900 en provenance de Sapporo ont quant à eux pu évacuer « sains et saufs » l’appareil, a ajouté le ministre. Sur les images prises, on pouvait voir l’avion de ligne rouler sur le tarmac avant qu’une explosion ne se déclenche et laisse une traînée de flammes derrière l’appareil, qui s’immobilisait plus loin.

Soixante-dix engins de pompiers déployés

Japan Airlines a déclaré que son avion avait heurté l’autre appareil peu après son atterrissage, selon l’agence de presse Kyodo, ajoutant que le ministère nippon des Transports enquêtait sur l’accident. Des débris jonchaient aussi la piste et plus de 70 engins des pompiers étaient déployés sur place, selon la NHK.

Les pompiers sont arrivés rapidement sur place mais n’ont pas pu maîtriser immédiatement l’incendie qui a rapidement consumé tout l’avion de ligne après l’évacuation de tous ses occupants.

Tokyo-Haneda est l’un des deux aéroports internationaux de la capitale japonaise et l’un des plus fréquentés au monde. Tous les vols intérieurs de Tokyo-Haneda (départs et arrivées) étaient annulés mardi soir, selon le site de l’aéroport. La plupart des vols internationaux étaient cependant assurés.