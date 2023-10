Italie : un Sénégalais tombe pour trafic de drogue

Le Sénégalais âgé de 32 ans n’est pas le seul Sénégalais qui risque l’expulsion. En effet, un autre Sénégalais établi en Italie a été retrouvé avec plus d’un demi-kilo de drogue par la police locale. Selon la presse italienne, le Sénégalais a été interpellé « à la suite d’une perquisition dans le centre historique, à la suite d’une activité d’investigation ». Ladite perquisition, dit-on, a permis la découverte de plus d’un demi-kilo de drogues, dont du crack et de l’héroïne, près de 900 euros en espèces ainsi qu’une quantité importante de matériel d’emballage et de balances de précision. «Ce résultat a été obtenu grâce à une opération conjointe menée par les agents de l’équipe Gocs (Groupe Opérationnel de Contrôle des Narcotiques) de la Police Locale en collaboration avec l’Unité Opérationnelle des Carabiniers», renseigne le média italien Ligurianotizie.

Comme par hasard, ce compatriote qui, selon les accusations, est un grossiste dans le trafic de la poudre blanche est également âgé d’une trentaine d’années. Aussi, l’homme originaire du Sénégal est déjà connu de la police et surveillé depuis quelque temps. Lors de son arrestation, dit-on, il a tenté de prendre la fuite avant l’arrivée des policiers en tentant d’emprunter une sortie secondaire, mais a été immédiatement retrouvé et interpellé. L’homme a ensuite été conduit à la prison de Marassi, une ville portuaire et capitale de la Ligurie, une région du nord-ouest de l’Italie.

J’aime ça : J’aime chargement…