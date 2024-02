INVITÉ DU GRAND ORAL SUR REWMI: JUGE HAMIDOU DEME « Reporter l’élection présidentielle est un coup d’État institutionnel »

Le Juge Hamidou Deme Président du Parti Etic a dénoncé avec la dernière énergie cette décision de Macky Sall. Selon lui c est un coup d’État institutionnel. A les croire il n’existe aucune prétextant le report de la présidentielle. Il était l’invité du Grand oral sur Rewmi Tv .

Quelle est votre attente sur la sortie de Macky Sall

C’est compliqué car on ne peut pas présager ce qu’il va dire. Mais nous avons des craintes et le pire qu’on ressentait depuis quelques mois c’est qu’il parlait de report des élections à une étape du processus avancé et on doit commencer la campagne électorale dans moins de 2 jours. Tout pensait que ce serait acté et on n’est pas dans une situation de crise qui peut justifier cela. Aucun juriste ne peut justifier une situation de crise qui puisse justifier le report et parler de crise pour que cela n ‘ait pas lieu. Lors de son discours de juin qui a surpris plus d’un car on pensait qu’il allait être candidat mais depuis hier des voix s’élèvent un report et on prie pour qu’il retrouve ses esprits et qu’il a fait son temps et laisser ce pays dans une telle situation.

Je suis catégorique et je dis niet contre ce report et je sui attaché à l’état de droit, au respect des lois et au fonctionnement des institutions et nous sommes en démocratie. Je suis juriste et il n’y a pas de dispositions légales ou de situation de crise institutionnelle pour qu’on reporte.

Mais le débat est parasité sur des actes de corruption des membres du conseil ?

Mais son magistère est émaillé par des gens et cela n’a pas empêché au pays de fonctionner et tout le pays démocratique. Le débat doit être fécond et on critique les institutions et par rapport à leur fonctionnement et pourtant j’ai critiqué l’institution à laquelle j’ai été attachée et cela ne nous empêche pas d’avancer . J’ai dit que la magistrature avait démissionné. Il n’existe pas d’alternative à la justice. On a des institutions en permanence mais nous savons que ce pays est réputé pour sa vitalité démocratique .

C’est comme ça en démocratie. Mais cette critique et des soupçons de corruption ne peuvent pas justifier ou reporter car la loi est précise. Il n’y a aucune disposition mais seul l’art 52 de la Constitution et reste précis. Quand le fonctionnement des institutions est en péril, où quand les institutions ne marchent plus. Mais cela n’est pas le cas car les institutions marchent, pas comme l’assemblée nationale avec des accusations contre des ministres, des actes de corruption. S’il y a un candidat qui a été disqualifié comme bien d’autres candidats porte des accusations et qui ne sont corroborées par aucune preuve elles ne sont pas suffisantes pour justifier une crise institutionnelle pour parler de report.

Que vous inspire cette nouvelle connexion entre Karim et l’Apr ?

Mais le problème de ce pays est que les acteurs politiques sont attachés aux intérêts nationaux. Il y a deux organisations politiques qui étaient à couteaux tirés sur des accusations d’enrichissement illicite contre Karim et qui ont entraîné des querelles politiques de part et d’autre. Alors ils se sont retrouvés mais cela ne me surprend pas car de 2000 à 2012 alors qui était au pouvoir.

Nous avons été cohérent et je n’a pas accepté de m’asseoir avec des partis qui font parti de ceux qui ont sabordé les institutions. Ce n’est pas parce qu’ils ont perdu le pouvoir qu’ils ne sont pas fréquentables mais il faut une cohérence aussi car les ruptures vertueuses pour ce pays ne surviennent que si les gens restent cohérents. Il faut éviter ces conglomérats d’intérêts privés et électoraux et qui sont des intérêts qui n’ont rien à voir pour les populations. Cela est grave. Nous le vivons depuis des années et il s’avère que cette affaire soit revue et faire de la politique autrement et essayer de mettre l’intérêt national.

Une bonne partie des sénégalais n’ont pas voulu du 3ème mandat mais avec ce report quelles sont les conséquences sur la marche des institutions ?

Mais il n’y a rien d’autre qu’un coup d’État institutionnel. J’aimerais bien vouloir utiliser un euphémisme s’il faut user de mots et c’est un coup d’État institutionnel. La situation à laquelle nous assistons on espère aussi car il pourrait reprendre ses esprits et qu’il reprenne la raison et dire que le processus devrait pouvoir se poursuivre.

Malgré le dépôt d’une procédure d’urgence pour le report des élections.

Mais des gens aiment ce pays et des gens aussi du pays et que la nuit peut lui porter conseil et éliminer le danger auquel il va exposer ce pays. Car si ce que nous craignons arrive mais personne ne peut dire ni présager de ce qui peut arriver dans les jours à venir et en sera le seul responsable.

Quand on vous confie un pays car dans notre constitution le président de la république est la clef de voûte des institutions et il faudra tout revoir. Mais dans cette situation on vit cette réalité. Si à l’issu de deux mandat de 12 ans il s’accorde tout et sacrifie ce pays dans une situation de danger ce serait dommage car tous actes positifs seront vains.

Cheikh Ndiaye porte plainte pour outrage à magistrat. Que pensez- vous de son acte ?

Il en a le droit et nous sommes dans un pays démocratique et de la même manière des recalés. Mais s’il existe des soupçons de corruption, il peuvent saisir les juridictions et ne pas l’empêcher de le faire. Il faut le faire car les institutions doivent avoir compétence pour cela et lui aussi il est magistrat et il en a le droit contre les accusateurs et des preuves.

Ce bras de fer entre le judiciaire et le législatif cela honore-t-il la magistrature ?

Cela existe et on voit des magistrats placés sous mandat de dépôt, poursuivre des ministres etc. C ‘est de la vitalité car nulle n’est irréprochable. Que cela soit « une institution judiciaire aucune n’est irréprochable et nous savons tous que la motivation est politique, électorale et partisane. Mais c’est de la politique.

Il y a un débat sur l’audition des juges. Que dit la Constitution ?

Nous sommes dans un pays où la séparation des pouvoirs et la Constitution sont des principes et cela n’empêche pas de convoquer le Premier ministre et des commissions d’enquête parlementaire. Le président peut dissoudre l‘assemblée nationale, des députés sont jugés etc. C’est une autre limite à ce principe car tous ces pouvoirs leur séparation n’est pas organique ou catégorique. Il y a aussi la théorie d’équilibre et contre l’un et l’intérêt national. Les députés peuvent dans cette affaire de corruption et on convoque une autorité et cela ne va pas à l’encontre des séparations des pouvoirs mais ici la motivation est politique. Mais rien ne s’y oppose.

Et des membres du Conseil ont refusé de répondre ?

C’est leur doit le plus absolu et par rapport au processus, si le juge la motivation politique et qu’il pense être déstabilisé dans leur travail ils ont le droit et la commission d’enquête faire son travail pendant des mois et décliner leurs conclusions et que les sénégalais soient édifiés.

Est ce une manière de donner des moyens à Macky pour reporter l’élection ?

En tant que juriste vous parlez de principe mais on voit qu’on est en train de vivre une situation d’accroche pour justifier un report. Et par rapport à cela. Mais je peux dire que même si dans le principe l’autorité législative peut ordonner une diligence d’enquête parlementaire et entendre une quelconque autorité mais cette enquête doit se faire dans les règles de l’art et non en mode fast tract et la suite doit être la saisine des autorités judiciaires et sont celles habilitées. Mais je vous parle de principe et manifestement on assiste à des jeux politiques et le mots n’est pas nouveau. C’est regrettable.

Quelle sont le réformes urgentes dans le secteur de la justice ?

Il y a des réformes et il y en a beaucoup aussi. J’ai proposé il y a une semaine j’ai 7 réformes pour l’opposition et une réforme en profondeur. Parmi celles-ci , le Conseil constitutionnel et le Conseil supérieur de la magistrature. Le premier c’est le mode désignation car ces membres sont désignés par le président et pas d’indépendance qu’elle devait avoir et donc il faut en désigner deux et que les autres par l’assemblée, par le barreau ou la société civile. Le conseil supérieur de la magistrature j’ai pensé que dans un régime présidentiel, en tant que garant des institutions il pouvait présider le conseil supérieur de la magistrature dont j’ai été membre. Et si cette instance fonctionne cela aura un impact. Pas le fait que le président en soit membre mais le fonctionnement et des objectifs et pour leur affectation.

Et que par rapport à la proposition du conseil que cela ne doit pas composé de magistrats seulement mais l’ouvrir à l’université à la société civile m, au barreau et pour avoir une procédure non seulement transparente mais une procédure d’appel à candidature avec des critères tenant compte de la probabilité, à l’ancienneté et des valeurs sûres pour s’en inspirer. Je m’inspire de l’enseignement avec des centaines d’agents. Il y a des règles objectives qui sont là et mettre la magistrature à l’abri de certaines pressions. Le problème c’est le fonctionnement du conseil supérieur. La présence du président est certes symbolique. C’est la position car si le président n est pas président du conseil qui signerait ? Alors d’autre part nous avons une période entre 2008 et 2010 ou le ministre de la justice a laissé ses prérogatives au premier président de la cour de cassation. Alors il faudra discuter.

On aurait du faire mieux comme dans certains pays ?

La dénomination importe peu. Comme en France importe peu et la France les magistrats ont jugé un ministre de la république. Et une accusation est portée pour que le ministre soit condamné et on s’inscrit dans cette lancée et s’en inspire.

Macky a reçu des candidats reculés cette démarche est un principe de neutralité ?

C’est difficile car j’ai 5 ans de parrainage et en fait nous sommes dans un pays où les acteurs politiques ne savent pas perdre. A chaque fois ils accusent et on pointe du doigt et c’est toujours la faute à quelqu’un. Alors il faut changer et reconnaître la vérité. Nous avons essayé de voir mais le plus grand problème c’est que nous manquons de pédagogie car quand on rejette sur des erreurs avec le numéro de la pièce ou le nom etc. on met non identifié sur le fichier alors que cela peut prêter à équivoque.

On pouvait mettre non conforme au fichier. Alors on identifie. Nous avons pris le temps de nous voir quand on a su mais je pense comment faire pour que ces erreurs soient plus imputables. Mais ce que je suggère c’est que le travail soit revu et façonné. J’ai vu une stratégie d’assèchement et il est inacceptable que des personnes le fassent et il y a une option avec le parrainage des élus ou bien des citoyens. Il faut faire un choix mais faire les deux c’est compliqué. Et il faut prendre d’autres mesures car 20 candidats mais c’est nombreux et il faut crédibiliser davantage notre démocratie car il faut respecter les institutions car beaucoup de candidat étaient au pouvoir et de la même manière qu’ils sont saboté le parrainage ils ont décrédibilisé les candidats . Il faudra revoir tout cela mais par rapport au parrainage je demande à ceux qui ont été validé et invalidé il faut revoir la démarche et que prochainement les choses soient revues.

Pensez-vous soutenir un candidat

C’est une option de rester sur nous même car je ne serait jamais venu. Mais c’est une option et ,nous avons décidé avec les cadres du parti et j’ai mené un combat pendant 25 ans. J’ai toujours opté pour des réformes d’envergures, pas de réformettes. Mais de véritables réformes d’ensemble et j’ai voulu être candidat. Si le pays était une maison, la justice en serait les fondements, et tout le monde sait que la justice est le plus grand souverain de la démocratie.

Et la justice joue un rôle et il faudra essayer de copier cette proposition que j’avais et j’ai dis que je l’écarte et me met à la disposition des candidats de l’opposition. Mais j’ai vu ce que nous avons fait, c’est plus opportun et le mettre à la disposition de tous les candidats.

Pensez vous à Thierno Alassane Sall ?

On n’a pas fait le choix et puis il y a une proposition faite et nous sommes dans un pays où on n’est parfois pas conscients. Il y a un recrutement massif d’avocats et dans nos 46 départements, avec le découpage judiciaire, il n’y a que d’avocats que dans 12 maximum de département et le ratio est loin d’être respecté.

Dans les 4/5 des juridictions il n’y pas d’avocats pour le justiciables et la majorité est à Dakar , Thiès, Ziguinchor et Kaolack. 7 régions sur les 14 il n’a y a pas d’avocats et donc il faut corriger. Mais il faut être conséquent dans ce pays. Car on parle de respect des droits des personnes et des centaines de jeunes sont exploités dans les cabinets et il faut les recruter dans les départements.

Diomaye reste en prison. Un candidat en détention à l’orée de la campagne ?

L’instrumentalisation de de la justice a atteint un niveau tel qu’il pouvait avoir une situation inédite où un vainqueur pouvait rester en prison pour être président. C’est la première fois dans l’histoire du pays qu’un candidat est dans les liens de la détention. Je ne parle pas de la gravité des faits qui sont imputés mais de la nécessité de prendre en compte la liberté qui doit être la règle car toutes les raisons qui offrent des garanties en justice peuvent être laissées en liberté.

Si la libération ne crée pas de trouble à l’ordre public alors qui doit faire campagne. J’ai été surpris de la décision du doyen des juges et c’était une erreur aussi. Mais si jamais le processus se poursuit il va falloir le corriger et lui autoriser de battre campagne et de trouver le suffrage des citoyens.

La chef de mission de l’UE a affiché sa préoccupation. Cela ternit l’image du pays ?

Oui elle est assez ternie depuis longtemps et avec ce cas ce qui importe ce sont des velléités de report et c’est plus grave que l’affaire Diomaye mais c’est un coup d’état.

La situation des détenus qui doivent accomplir leur devoir civique, leur libération. Votre avis la dessus ?

Je ne veux pas faire une distinction sur les personnes qui ont une coloration politique mais j’ai toujours dit qu’il faut voir les choses à deux. Des idées que des politiques et d’autre qui sont fautifs mais pour les détenus, nos prisons sont bondés et des gens qui n’ont pas leurs places par rapport au fait commis et des faits qu’il aurait dû être jugé, des personne qui aurait dû recevoir des avertissements mais cette détention automatique aussi ce n’est pas bien.

Le bilan de Macky reste mitigé et un tableau sombre avec la corruption. Sur la loi de l’Ofnac c’est la déclaration de patrimoine et depuis le débat ces déclarations aussi ne sont pas portées à l’intention du public !

Une déclaration faite dans l’anonymat. La personne le fait et le public doit y avoir accès. Mais en France on le fait et les gens ont des détails et le patrimoine de toutes les autorités mais nous devons savoir aussi. La loi sur l’Ofnac n’étant pas mauvaise mais nous avons des lois récemment devant le HCNU mais on fait de la théorie mais les gens applaudissent mais la mise en œuvre est un problème et de la volonté politique. Cette constitution aussi est là mais il faut une volonté politique.

MOMAR CISSE